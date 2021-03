Cum arată Nüwa, oraşul sustenabil proiectat să asigure viaţa pe Marte VIDEO

În 2100, oraşul ar trebui să devină capabil să susţină rezidenţi permanenţi cu resurse proprii, devenind sustenabil de sine stătător- printr-un mediu de existenţă şi de lucru. Numele său, Nüwa, este inspirat de zeiţa din mitologia chineză care a creat umanitatea şi a reparat o gaură în cer după ce stâlpii raiului au fost slăbiţi de o bătălie între zei. Zeiţa a condus Pământul cu fratele său, cel care ar fi inventat vânătoarea, focul şi sistemul de scriere.

Oraşul Nüwa va fi capitala regiunii Tempe Mensa proiectată pentru o populaţie de 250.000 de oameni care ar trăi în case ridicate pe un versant, în timp ce megaclădiri ar fi săpate în stâncă, iar în subteran ar funcţiona şi sistemele de transport. Energia ar fi obţinută din panouri solare şi culturi ar fi produse la altitudiini mai înalte, unde ar ajunge şi lumină solară. 50% din dieta locuitorilor este estimată a fi asigurată de aceste recolte.

Iniţial, resursele de subzistenţă şi capitalul ar fi transferate de pe Pământ, ca apoi oraşul să descurce cu propriile mijloace, devenind autosuficent şi sustenabil prin mijloace proprii. Pavilioane masive construite la baza oraşului vor permite interacţiunile între rezidenţi.

Serviciile de transport pentru călătorii de pe Pământ nu vor lipsi, fiind disponibile la fiecare 2 ani şi 2 luni, când Marte ajunge mai aproape de acesta, iar un bilet va costa 300.000 de dolari americani. O călătorie durează şase luni.

Oxigenul va fi furnizat de plante, cum plantele vor constitui şi 90% din hrană.

Planeta Marte nu este însă prietenoasă pentru oameni în ceea ce priveşte presiunea atmosferică, iar nivelul de radiaţii este letal, astfel că sunt necesare condiţii controlate.

„A trebuit să facem analize ample bazate pe simulări computerizate şi am colaborat cu oameni pe ştiinţă pentru a putea înţelege circumstanţele pe care le-am găsi acolo”, spune fondatorul firmei de arhitectură ABIBOO, Alfredo Muñoz, precizând: „trebuie să gestionăm provocări specifice condiţiilor vieţii pe Marte, între care forţa de gravitaţie - aici avem doar o treime din gravitatea existentă pe Pământ”.

Pe de altă parte, Marte dispune de apă şi dioxid de carbon.

„Prezenţa apei este unul din cele mai importante avantaje oferite de Marte, întrucât ne ajută să obţinem materiale pentru construcţie. Practic, cu ajutorul apei şi dioxidului de carbon putem genera carbon, deci şi oţel”, explică Muñoz.

Planurile sunt concepute astfel încât materialele de construcţie să fie produse pe Marte.

Proiectul oraşului de pe Marte este rezultatul unei munci ştiinţifice colaborative, organizată de Societatea Marte, dezvoltată de reţeaua SONet (echipă internaţională de oameni de ştiinţă şi cercetători din domeniul academic) şi proiectată de studioul de arhirectură ABIBOO.

„Învăţămintele dobândite lucrând la dezvoltarea unui oraş sustenabil de sine sănătos ne furnizează know how, idei şi intuiţii despre ce am putea face diferit pe pământ”, spune Muñoz.

„Credem că este fezabil din punct de vedere tehnic. Problema de durată va fi să ne asigurăm că va exista suficientă voinţă şi asociaţii în cadrul comunităţii internaţionale. Va trebui să avem disponibilitate din partea sectoareor privat şi public, ca şi din multiple locuri şi culturi, astfel încât să avem o bază de diversitate”.