Cercetătorii au descoperit primul animal care nu respiră. Cum arată

Spori ai parazitului aflaţi sub microscop. Foto: Stephen Douglas Atkinson

Poate că vă amintiţi din timpul şcolii: mitocondriile sunt numite şi ”uzinele energetice ale celulelor”, datorită rolului cheie pe care îl au în convertirea nutrienţilor în molecule bogate în energie. Acest proces se numeşte respiraţie aerobă, şi este motivul pentru care fiecare animal trebuie să respire - sau cel puţin aşa se credea până acum.

Oamenii de ştiinţă au descoperit prima creatură multicelulară care nu numai că nu are nevoie de oxigen pentru a trăi, dar nu poate respira nici dacă şi-ar dori acest lucru. Este vorba despre Henneguya salminicola, un parazit al somonului, şi un membru al Cnidaria, o încrengătură de animale acvatice ce conţine peste 10.000 de specii, printre care şi meduzele sau anemonele de mare.

Studiul a fost publicat luni în revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), de către o echipă de cercetători care notează că ”descoperirea noastră arată că respiraţia aerobă, una dintre cele mai importante căi metabolice, nu este omniprezentă printre animale”.

H. salminicola este un parazit care infectează somonul şi provoacă pseudochisturi distinctive în muşchiul scheletic al acestuia, putând fi găsit cel mai des în Alaska.

Cercetătorii au realizat analiza sa microscopică şi genomică, descoperind că parazitul nu are un genom mitocondrial, acel segment de ADN care conţine gene responsabile pentru respiraţie.

Ulterior, oamenii de ştiinţă au secvenţiat genele lui H. salminicola, alături de un alt parazit apropiat, Myxobolus squamalis. Cel de-al doilea avea 41 de gene folosite cel mai probabil pentru procesul mitocondrial, în timp ce primul avea doar 6. Mai mult, una dintre genele esenţiale pentru acest proces a fost transformată într-o pseudogenă, devenind practic inutilă, iar H.salminicola avea de asemenea un deficit de proteine, pe care celălalt parazit le foloseşte în respiraţia aerobă.

Scopul principal al cercetătorilor a fost asamblarea genomului mitocondrial pentru a studia evoluţia sa în clasa Myxozoa, iar surpriza lor a fost uriaşă atunci când au descoperit un parazit fără un astfel de genom.

Evident, H.salminicola are o cale de a descompune nutrienţi, însă aceasta este momentan necunoscută cercetătorilor. Ei au menţionat că sunt necesare mai multe experimente pentru a înţelege metabolismul parazitului, însă acestea nu vor fi uşoare deoarece, pentru moment, cultivarea sa în laborator ”este imposibilă”. Organismul are nevoie de două gazde pentru a supravieţui: un peşte şi un vierme, iar oamenii de ştiinţă nu ştiu încă ce fel de vierme infectează acesta.