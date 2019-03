Facebook, investigată din nou de procurorii federali

Compania lui Zuckerberg traversează o perioadă dificilă. După problemele avute în cursul zilei de ieri, Facebook este acum în vizorul procurorilor federali, care acuză compania că ar fi permis unor producători de telefoane acces la date ale utilizatorilor pentru care aceştia nu şi-au dat acordul.

Aceste înţelegeri le permiteau altor companii să vadă lsita de prieteni a utilizatorilor, informaţii de contact, precum şi alte date.

Apple, Samsung şi Blackberry sunt câteva dintre numele companiilor care ar fi fost implicate în această afacere.

Înţelegerile dintre Facebook si aceste companii au fost făcute pentru a-l ajuta pe gigantul american în construirea unor aplicaţii pentru dispozitivele companiilor respective.

Nu există detalii despre momentul în care a început investigaţia sau când a fost asamblată curtea de punere sub acuzare. Facebook se află în continuare sub investigaţia Comisiei de Comerţ Federale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica.

”Cooperăm în această investigaţie, am oferit o declaraţie publică, am răspuns întrebărilor adresate şi vom continua să facem acest lucru” a declarat un purtător de cuvânt al Facebook pentru New York Times.

