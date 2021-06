Alternativă gratuită la aplicaţia YouTube, fără cont, publicitate şi cu posibilitatea de a rula în fundal

Aplicaţia e disponibilă numai pentru dispozitivele cu sistem de operare Android.

Uneori sunt destul de agasat de frecvenţa reclamelor care apar în YouTube aşa că am zis să încerc. Am pornit cumva greşit în această aventură şi am instalat aplicaţia direct pe telefonul personal, fără să caut detalii despre cine a creat-o, dacă e legală etc.

De ce spun asta, pentru că e mai bine să cercetezi cu mare atenţie o aplicaţie terţă, care nu se găseşte în piaţa oficială de aplicaţii Google Play. Sunt multe cazuri în care chiar aplicaţii din Google Play, care sunt verficate atent în teorie, conţin software rău intenţionat. Pericolul unei aplicaţii din surse terţe poate fi cu atât mai mare. Atitudinea corectă când vine vorba despre orice aplicaţie pe care o instalezi pe dispozitivul tău trebuie să fie de tip zero trust - încredere zero. Zero Trust este un concept de securitate axat pe convingerea că organizaţiile nu ar trebui să aibă încredere în nimic în interiorul sau în afara perimetrelor sale şi, în schimb, trebuie să verifice orice şi tot ce încearcă să se conecteze la sistemele sale înainte de a acorda acces. Zero trust porneşte din mediul de afaceri, unde orice greşeală poate costa extrem de scump, dar este valabilă şi pentru persoane fizice.

Înainte de a povesti despre cum funcţionează şi care sunt caracteristicile NewPipe să vorbim despre originea aplicaţiei. Aceasta a fost creată de programatorul german Christian Schabesberger. Nu sunt foarte multe informaţii despre Christian( theScrabi ), site-ul său nu merge, dar am găsit această pagină şi mesajului lui din 2019, legat de faptul că a pierdut banii din donaţii printr-o înşelătorie cu BitCoin.

Am verificat newpipe.net de unde se descarcă aplicaţia NewPipe pe Scamadviser şi a rezultat că este 85% de încredere. De ce nu 100 %? Din trei motive:

proprietarul site-ului îşi ascunde identitatea pe WHOIS folosind un serviciu plătit

site-ul web nu are mulţi vizitatori

site-ul web nu este optimizat pentru motoarele de căutare

Din cele 3, doar primul ridică un semn de întrebare.

Să revenim la aplicaţie, aceasta este gratuită şi cu sursă deschisă (open source), ceea ce înseamnă că orice persoana cu abilităţi de programare poate înţelege cum funcţionează şi ce face aplicaţia. Dacă te pricepi, poţi verifica aici.

Poţi descărca NewPipe şi din piaţa de aplicaţii F-Droid. Am găsit-o de asemenea şi în Huawei App Gallery. În specificaţiile aplicaţiei din piaţa Huawei la dezvoltator apare şi o companie, ISAAL LTD. Aceasta are o adresă în Londra şi un număr de înregistrare. ”ISAAL Ltd este o companie activă cu o istorie de 5 luni, constituită la 30 decembrie 2020 cu sediul social în Kemp House, 160 City Road, Londra, EC1V 2NX."

E aplicaţia legală? E greu de spus, dar cum există online de atâţia ani, probabil că da. Am descoperit o discuţie întreagă, din 2018, pe acest subiect pe forumul GitHub. Comentariul care înglobează cele mai multe informaţii pe această temă este: "Această aplicaţie este legală cel puţin în Germania şi Olanda. Google nu poate da în judecată dezvoltatorii, deoarece suntem protejaţi de GPL (General Public License). Această aplicaţie încalcă ToS Play Store, deci nu puteţi încărca această aplicaţie acolo."

În acest moment consider că ţi-am oferit toate informaţiile pentru a decide în cunoştinţă de cauză dacă vrei sau nu vrei să foloseşti aplicaţia. Decizia îţi aparţine şi eu nu pot fi socotit responsabil dacă o utilizezi şi se se întâmplă ceva neplăcut în urma utilizării ei. Eu o folosesc.

Să vorbim despre aplicaţie. Să începem cu descrierea creatorilor ei: "NewPipe a fost creat cu scopul de a obţine experienţa YouTube originală pe smartphone-ul dvs. fără reclame enervante şi permisiuni discutabile.”

În secţiunea pentru presă a site-ului avem şi Despre NewPipe: "NewPipe este un client de streaming Open Source pentru Android. Scopul nostru este să oferim un acces prietenos cu confidenţialitatea la serviciile de streaming existente, cum ar fi YouTube. Aplicaţia este concepută în aşa fel încât să transporte doar informaţiile necesare pentru redarea mass-media pe servere externe şi astfel să protejeze confidenţialitatea utilizatorilor săi.

O experienţă bună pentru utilizator este importantă pentru dezvoltatorii NewPipe. Prin urmare, aplicaţia oferă multe soluţii pentru toate situaţiile posibile. În acest fel, rezoluţia şi codecurile video şi audio pot fi setate pentru a economisi volumul de date în reţelele mobile. La fel, ferestrele pop-up video şi playerele de fundal ale NewPipe fac posibilă integrarea perfectă a videoclipurilor şi muzicii în utilizarea zilnică a telefonului mobil."

Servicii suportate: YouTube, PeerTube, SoundCloud, BandCamp, media.ccc.de. Aplicaţia este disponibilă în aproximativ 80 de limbi, inclusiv în Română.

Cum spuneam am instalat-o iniţial pe un smartphone personal. Un Huawei fără servicii Google. Am instalat-o de asemenea şi într-un emulator de Android, în BlueStack, vezi în dreapta.

Ce înseamnă emulator de Android? Este o maşină virtuală, o aplicaţie pentru Widows, în care poţi instala o versiune inclusă de Android (Android 7 Nougat 32 bits). Poţi trata această versiune de Android ca pe un smartphone cu anumite limitări. Poţi instala şi testa aplicaţii în ea în siguranţă mai mare decât pe propriul dispozitiv inteligent. Sau o poţi folosi pentru jocuri.

Aplicaţia deschisă în emulator arată aşa.

Şi panoul de comandă al Newpipe.

Pentru capturi de ecran şi teste am instalat-o pe încă două terminale smartphone.

Cel mai probabil majoritatea oamenilor care vor folosi aplicaţia o vor face direct pe telefonul personal, iată paşii pentru instalare:

în browser intră pe adresa newpipe.net

apasă pe Get NewPipe

apasă pe versiunea mai nouă v0.21.5m, în acest moment

va apărea un mesaj pe ecran ”Acest tip de fişier îţi poate vătăma dispozitivul. Vrei să continui descărcarea?”

apasă Da / Ok

apoi apasă Open / Deschide

va apăre mesajul, deasupra cu iconiţa browserului din care ai descărcat " Pentru securitatea ta telefonului nu-i este permis să descarce aplicaţii din această sursă şi variantele Cancel şi Settings

apasă settings şi bifează ”Permite din această sursă”

e posibil să-ţi mai ceară odată acordul, dă Accept

apoi apasă back/ Înapoi şi apare din nou întrebarea ”Vrei să instalezi această aplicaţie?” şi opţiunile Cancel şi Install.

apasă install/ instalează

deschide aplicaţia

Am făcut şi un scurt video în care fac o instalarea pas cu pas, pentru a fi mai uşor de înţeles.

Aceştia sunt paşii de instalare ai NewPipe, dar pot funcţiona în instalarea oricărei apk. Ce este apk?

Cel mai simplu formulat, este echivalentul exe de pe computerele cu Windows. O aplicaţie pentru Android, care se instalează manual. Mai multe detalii aici.

Ce face aplicaţia NewPipe să fie interesantă şi poate să merite folosită:

- nu are nevoie de cont, nu are web trackers, deci e prietenoasă cu confidenţialitatea;

- nu apar reclame în ea;

- rulează în fundal / backround;

- oferă posibilitatea de a ţine playerul deschis într-o fereastră mică peste alte aplicaţii;

- îţi dă voie să descarci conţinutul platformelor suportate la rezoluţii pe care le setezi manual;

- e susţinută din donaţii.

Ca să ruleze peste alte aplicaţii trebuie să-i dai din setări permisiunea.

Informaţii video despre NewPipe din alte surse: aici, aici şi aici.

Dacă ştii şi alte aplicaţii care fac acelaşi lucru, scrie în comentarii.