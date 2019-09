Specificaţiile noii serii OnePlus 7T: Android 10 şi o baterie mai mare, pentru a te bucura de ecranul de 90Hz

Site-ul Compareraja a obţinut o listă a specificaţiilor lui OnePlus 7T şi OnePlus 7T Pro, care sunt aşteptate să se lanseze pe 10 octombrie la nivel global, şi pe 26 septembrie în India.

Ambele telefoane vor fi lansate cu Android 10, baterii mai mari (un lucru binevenit, ţinând cont de cât de mult consuma ecranul atunci când era setat pe rata de refresh de 90Hz), şi noul procesor Snapdragon 855+.

Diferenţele dintre cele două telefoane apar la nivelul display-ului, al camerei, şi bineînţeles, al stocării şi bateriei.

OnePlus 7T Pro va veni cu un display de 6.65 de inci, rezoluţie 3100 x 1440, spre deosebire de OnePlus 7T, care va avea cu un inci mai puţin (6.55) şi o rezoluţie de 2400 x 1080 de pixeli. Versiunea Pro a telefonului va avea un setup standard în ceea ce priveşte RAM-ul + capacitatea de stocare: 8GB + 256GB, în timp ce OnePlus 7T va veni cu 8GB de RAM şi 128 sau 256GB de stocare.

Ansamblul camerei pe OnePlus 7T Pro va cuprinde un senzor principal de 48MP, un ultra-wide de 16MP şi un senzor tele, cu zoom 3X, de 8MP. Aceasta din urmă este şi singura diferenţă faţă de modelul simplu, care are zoom 2X, de 12MP.

Specificaţiile complete ale celor două telefoane:

OnePlus 7T

Display: 6.55-inch (2400×1080 / 402 PPI) Fluid AMOLED / In-display Fingerprint Sensor (Optical) / 90Hz and HDR10+

CPU: Snapdragon 855+ (7nm)

GPU: Adreno 640

RAM: 8GB

ROM: 128GB / 256GB

Rear Camera: Main 48MP (f/1.6) with OIS + EIS / Telephoto 12MP (f/2.2) with 2x Zoom / Ultra-Wide 16MP (f/2.2) with 120° field of view

Front Camera: 16MP (f/2.0) with EIS

Battery: 3800mAh / WARP Charge 30T Fast Charging (20% faster than OnePlus 7 Pro)

OS: OxygenOS based on Android 10

Misc: New Macro mode for closer shots / Nightscape mode / Super Slow-Motion recording at 960FPS 720p / Mate Glass Back

OnePlus 7T Pro

Display: 6.65-inch (3100×1440 / 516 PPI) Fluid AMOLED / In-display Fingerprint Sensor (Optical) / 90Hz and HDR10+

CPU: Snapdragon 855+ (7nm)

GPU: Adreno 640

RAM: 8GB

ROM: 256GB

Rear Camera: Main 48MP (f/1.6) with OIS + EIS / Telephoto 8MP (f/2.4) with 3x Zoom / Ultra-Wide 16MP (f/2.2) with 120° field of view

Front Camera: 16MP (f/2.0) with EIS

Battery: 4085mAh / WARP Charge 30T Fast Charging

OS: OxygenOS based on Android 10

Misc: New Macro mode for closer shots / Nightscape mode / Super Slow-Motion recording at 960FPS 720p / Mate Glass Back

