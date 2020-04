Două săptămâni cu Huawei Mate Xs (TECH REVIEW)

Huawei Mate Xs trebuia să aibă o lansare specială la Barcelona, în cadrul Mobile World Congress, însă noul coronavirus a făcut ca întreg evenimentul să fie anulat şi producătorul din Shenzhen să recurgă la o lansare online.

Două luni mai târziu, telefonul a devenit disponibil şi în România, aşa că ce motiv mai bun pentru a detalia puţin experienţa pe care am avut-o cu el, în cele aproximativ două săptămâni în care l-am avut în mâini.

Mate Xs este practic o versiune mai cizelată şi mai bine realizată a lui Mate X, primul dispozitiv pliabil al celor de la Huawei. Vine cu acelaşi design şi sistem de pliere, în exterior, dar şi cu o balama îmbunătăţită, mult mai rezistentă decât în generaţia anterioară.

Cel mai bun sistem de pliere pe care l-am testat până acum

Se simt aceste îmbunătăţiri? Ei bine, da. Mate Xs adoptă, în opinia mea, cel mai bun sistem de pliere dintre cele pe care le-am văzut până acum. Experienţele mele cu telefoane pliabile până acum au fost destul de constante în ceea ce priveşte un aspect: mă rugam să nu le stric cumva şi aveam grijă de fiecare dată când le pliam. Nu spun că nu am avut grijă şi cu Mate Xs, însă experienţa a fost una mai naturală, nu am avut acele temeri constante când îl utilizam că mecanismele în mişcare ar putea fi stricate cu uşurinţă.





Asta se datorează în principal faptului că telefonul, în ciuda aspectului elegant şi ultra modern, are o rezistenţă surprinzătoare, mai ales atunci când vrei să îl pliezi. Trebuie să apeşi serios ca să îl închizi şi să îl transformi într-un dispozitiv normal, cu ecran de 6,6 inci, iar lucrul acesta îmi oferă un sentiment de siguranţă în plus. E un mecanism puternic, bine construit, care nu cedează şi nu se simte fragil nicio secundă.

Telefonul măsoară 11 milimetri în grosime atunci când este pliat şi cântăreşte 300 de grame. Nu este, aşadar, nici uşor, şi nici pe departe vreun subţirel, însă îl vei putea ţine în mână fără mari probleme. De altfel, recomand să faci asta cât mai mult posibil şi să eviţi să îl bagi în buzunar, din motive evidente: mecanismele în mişcare, indiferent cât de sigure şi solide par să fie, prezintă totuşi ceva riscuri pe care e mai bine să nu ţi le asumi aiurea. Plus că, dacă dai banii pe un astfel de dispozitiv, cu siguranţă nu vei dori să plăteşti şi înlocuirea ecranului.

Ecran AMOLED de 8 inci, perfect pentru orice tip de conţinut

Şi dacă tot am menţionat ecranul, hai să vedem cum se prezintă acesta: în formatul pliat, ”normal”, avem un ecran AMOLED de 6,6 inci, cum am menţionat deja, în timp ce în formatul tabletă ecranul ajunge la 8 inci, cu un format aproape pătrat, de 2200x2480 de pixeli. Nu e realizat din sticlă, ci dintr-un material pentru care producătorii de smartphone-uri caută din ce în ce mai multe denumiri pentru a evita să îl pronunţe: plastic. Aşa e cazul şi aici, şi e probabil singurul lucru care te poate deranja dacă plăteşti peste 10.000 de lei pentru acest telefon. Însă, este şi lucrul pe care trebuie să îl înţelegi odată ce începi să îl manevrezi.

Plierea şi (în lipsa unui alt cuvânt care să-mi treacă acum prin minte) deplierea sunt o plăcere, iar Mate Xs este o realizare inginerească excepţională, un lucru pe care nu ai cum să îl negi odată ce examinezi dispozitivul şi observi cât de bine produs este fiecare mecanism al său. Pentru a-l transforma în formatul tabletă, va trebui să apeşi un buton montat pe ceea ce am văzut că mulţi numesc ”şina” telefonului. Practic, o bandă de sus până jos, care prezintă pe lateral aproape toate butoanele dispozitivului şi pe faţă camerele, alături de, cum am spus mai sus, butonul de ”transformare”.

Spatele este făcut din aluminiu, şi se simte acest lucru, având acel feeling premium. În privinţa sertarului pentru SIM, acesta este un Hybrid Dual SIM, şi o să mai găseşti pe partea de jos şi difuzorul, un lucru cu care ne-am obişnuit la mai toate flagship-urile Huawei. Este puternic, sunetul e clar şi nu îţi oferă motive să te plângi.

Camerele sunt aproape identice cu cele de pe Mate 30 Pro, astfel că nu le-am dat atenţie, ştiind deja că sunt excelente. Singura diferenţă este faptul că Mate Xs are un ultrawide de 16MP, spre deosebire de 40MP, cât are cel de pe Mate 30 Pro. Aşadar, cei interesaţi de performanţele fotografice ale lui Mate Xs, pot arunca o privire aici, la paragrafele dedicate senzorilor. Acord însă un plus mare pentru pliabil în zona camerei de selfie, superioară celei de pe Mate 30 Pro, bineînţeles, datorită faptului că selfie-urile sunt realizate practic cu camera principală, folosindu-te de ecranul de pe spate pe post de viewfinder.

Performanţă, baterie şi stocare

Trecem la performanţă, de care se ocupă procesorul Kirin 990 5G, pe 7 nanometri, cu 8 nuclee, alături de placa grafică Mali-G76 MP16. Ca să simplific, nu o să ai nicio problemă cu acest dispozitiv în privinţa aplicaţiilor de orice fel. Vine cu 8GB de memorie RAM, suficient pentru a rula şi cele mai puternice şi solicitante jocuri.

Experienţa de vizionare a videoclipurilor este superbă. Pentru mine, acesta este formatul perfect pentru un telefon pliabil, pentru că prefer să am un dispozitiv de mărimea unui telefon obişnuit care să se poată extinde şi transforma într-unul mai mare, decât un telefon normal care să se împartă în două şi să devină inutilizabil. Şi în jocuri se poate simţi diferenţa pe un astfel de ecran, fiind parcă mult mai plăcut să ai la dispoziţie o diagonală de 8 inci pentru curse în Asphalt sau orice alte jocuri.

Stocarea este suficientă 512GB cu oportunitatea de a o mări cu alţi 256GB. Un minus este faptul că nu este de tip UFS 3.0, ci doar 2.1, fiind astfel mai lentă decât în cazul altor flagship-uri

La capitolul conectivitate, notabil este faptul că, aşa cum ai dedus probabil când ai văzut numele procesorului, vei avea parte de 5G. Nici nu se putea altfel, ţinând cont de preţul total al dispozitivului.

Câteva cuvinte şi despre senzorul de amprentă, care este montat pe laterala dreaptă, sub butoanele de volum. Este suficient de rapid, şi înţeleg decizia de a-l pune acolo. Mi-ar plăcea însă unul montat în ecran pentru următorul pliabil Huawei, deşi nu ştiu sigur dacă acest lucru ar putea fi implementat.

Autonomia este destul de mare, evident, pentru a compensa ecranul uriaş al telefonului: 4500mAh. Se şi încarcă extraordinar de rapid, deoarece vine cu un încărcător pe 55W, cu tehnologia Huawei SuperCharge. Aşadar, ca şi în cazul celorlaltor dispozitive Huawei, nu vei avea probleme cu bateria.

Mate Xs vine cu Android 10 şi interfaţa EMUI 10 de la Huawei, fără servicii Google. Din nou, pentru o privire mai aprofundată asupra lipsei Google, puteţi consulta review-ul pentru Mate 30 Pro.

Preţ şi concluzii

Bun, şi ajungem la cel mai mare aspect negativ: preţul. Este un telefon care costă 10.999 de lei. Este evident că nu e un dispozitiv pentru consumatorul de rând, ci pentru cei care vor să deţină ultimul trend în materie de cam orice (tehnologie, în cazul de faţă). Este un dispozitiv absolut superb, cu care îţi face plăcere să te joci şi de care nu te vei plictisi cu siguranţă.

Mai menţionez faptul că în cutia pe care am primit-o eu am avut şi o husă, pe lângă căşti şi evident, încărcător. Nu ştiu sigur dacă acea husă este prezentă şi în cutia de retail, dar mi-ar plăcea să cred că da. De asemenea, ar fi fost o mişcare bună ca Huawei să cupleze cu telefonul şi o pereche de căşti true wireless FreeBuds 3 sau, în orice caz, ceva mai bun decât cele pe care le găseşti atunci când cumperi orice alt smartphone al lor. Ar fi fost o adiţie frumoasă, care ar fi întărit sentimentul unei achiziţii premium.

Nu aş recomanda în momentul actual nimănui să facă trecerea de la un telefon normal la unul pliabil, decât dacă s-ar declara mulţumit să renunţe la o sumă mare de bani pentru unul din aceste dispozitive noi şi extrem de interesante. Huawei Mate Xs este, însă, fără doar şi poate, cel mai bun telefon pliabil pe care am pus mâna până acum, de la form factor, până la performanţă. Arată bine, este rapid, îţi oferă un ecran uriaş de 8 inci pe care îţi este mai mare dragul să îl priveşti şi are o construcţie solidă, cum nu am mai întâlnit până acum la un pliabil.