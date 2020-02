Apple nu permite personajelor negative din filme să folosească iPhone-uri

Johnson, care a regizat Star Wars: The Last Jedi şi Knives Out a spus într-un material realizat cu cei de la Vanity Fair că Apple nu permite ca personajele negative din filme să utilizeze un iPhone.

Regizorul vorbea despre o scenă din cel mai nou film al său, Knives Out, un murder mystery pe parcursul căruia spectatorul încearcă în mod constant să afle cine este vinovatul pentru uciderea unui personaj.

”Apple te lasă să foloseşti iPhone-uri în filme, însă - iar lucrul acesta este esenţial dacă te uiţi vreodată la un film din categoria mystery - personajele negative nu au voie să aibă un iPhone” a menţionat Johnson. Regizorul a glumit apoi, spunând că această informaţie ar putea strica surpriza spectatorilor în filmele viitoare. ”Fiecare regizor care are un personaj negativ secret în filmul său vrea să mă ucidă acum” a spus acesta.

Zvonurile cu privire la felul în care Apple încearcă să îşi protejeze imaginea în filme sunt binecunoscute. Conform MacRumos, compania spune că produsele sale ar trebui folosite ”numai într-o lumină bună şi într-o manieră sau context care prezintă favorabil produsele Apple şi compania Apple Inc”.