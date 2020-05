Summitul Analiştilor Globali: în ultimul an Huawei s-a străduit să supravieţuiască şi să meargă mai departe

Au fost astfel discutate modurile de conlucrare în industria de profil pentru a depăşi perioadele dificile, a obţine rezultate win-win şi a accelera apariţia unei lumii inteligente.

În deschiderea evenimentului, Preşedintele Huawei prin rotaţie, Guo Ping, a susţinut un discurs inaugural intitulat "Huawei: Un an şi mai mult".

Pe 16 mai 2020 s-a împlinit un an de când Donald Trump a declarat „urgenţă naţională” pentru protejarea reţelelor de computere de „adversari străini”. Deşi nu a fost nominalizată, principala ţintă a fost compania chineză Huawei. Mai mult de atât, pe 13 mai 2020, Donald Trump a decis să extindă ordinul executiv anunţat anul trecut cel puţin până în mai 2021.

Guo Ping a început prin anunţarea rezultatelor financiare ale Huawei din ultimul an, declarând: "În ultimul an, multe tehnologii ne-au devenit indisponibile. Totuşi, Huawei s-a străduit să supravieţuiască şi să meargă mai departe."

Huawei are o contribuţie de lungă durată în mod activ pentru industria ICT. Încă de la fondarea sa, Huawei s-a angajat să aducă digitalul cât mai multor oameni şi organizaţii pentru a încuraja progresul la nivel global. În ultimii peste 30 de ani, Huawei a implementat peste 1.500 de reţele în peste 170 de ţări şi regiuni, deservind peste 3 miliarde de utilizatori din toată lumea. De asemenea, noi oferim dispozitive inteligente pentru peste 600 de milioane de consumatori finali. Acţiunile SUA împotriva Huawei nu vor aduce prejudicii doar companiei Huawei, ci şi experienţei clienţilor şi consumatorilor care folosesc produsele şi serviciile Huawei.

Infrastructura ICT reprezintă fundaţia unei lumi inteligente. Până în anul 2025, economia digitală va reprezenta o industrie cu o valoare de 23 triliarde de dolari americani. Industria ICT încă are un mare potenţial. Aflându-ne în pragul unei lumi inteligente, putem vedea mai multe oportunităţi decât provocări pentru industria ICT.

Pe viitor, Huawei va continua să investească şi să inoveze în trei domenii: conectivitate, tehnologie de calcul şi dispozitive inteligente. Vom lucra împreună cu clienţii, partenerii, organizaţiile de standardizare şi toţi ceilalţi jucători din industrie, din domenii precum lanţurile de aprovizionare, standarde şi cultivarea talentelor, pentru a încuraja colaborarea deschisă, a promova dezvoltarea industriei şi de a explora împreună viitorul.

Guo Ping a mai declarat că: "Astăzi, lumea este un sistem integrat de colaborare. Tendinţa către globalizare nu trebuie, şi probabil nu va fi suprimată. Standardele şi lanţurile de aprovizionare fragmentare nu folosesc nimănui, iar fragmentarea şi mai mare va avea un impact sever asupra întregii industrii de profil. Industria, în ansamblul său, ar trebui să conlucreze pentru a întări protecţia proprietăţii intelectuale, a asigura o competiţie corectă, a proteja standardele globale unitare şi a promova un lanţ de aprovizionare global bazat pe colaborare."

Primul Summit Huawei al Analiştilor Globali s-a desfăşurat în 2004 şi, de atunci, are loc în fiecare an. Summit-ul din acest an are loc între 18 şi 20 mai, într-o serie de sesiuni paralele. Participanţii includ experţii industriei din toată lumea, aceştia discutând şi împărtăşind viziunile privind tendinţele din industrie, tendinţele tehnologice şi colaborarea globală.