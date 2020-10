Tot ce a anunţat Razer la Razercon 2020

RazerCon 2020 a fost primul eveniment live din lume cu suport pentru sistemul de iluminare Razer Chroma RGB. Evenimentul a culminat cu un concert care i-a văzut pe scenă pe cei mai renumiţi artişti EDM din lume, printre care şi Deadmau5, dar şi trupele Sabaton, respectiv DragonForce.

O premieră mondială a reprezentat sincronizarea dispozitivelor compatibile Razer Chroma RGB din casele fanilor care au urmărit RazerCon 2020 cu efectele de iluminare folosite de trupe pe scena evenimentului.

Scaunul de gaming Razer Iskur

Razer Iskur este primul scaun de gaming din oferta Razer, şi îşi propune să redefinească piaţa scaunelor de gaming prin folosirea unui sistem extern de suport lombar unic, capitonare din spumă cu densitate crescută şi tapiţerie din piele sintetică multistrat.

Sistemul său extern de suport lombar oferă 26 de grade de personalizare, pentru a îmbunătăţi postura utilizatorilor pe durata sesiunilor de gaming. El reduce durerea şi disconfortul prin sprijinirea curburii coloanei vertebrale, în special în zonele medii şi joase unde se acumulează cea mai multă tensiune.

Iskur este capitonat cu spumă cu densitate crescută pentru suport şi confort îmbunătăţite şi este echipat un sistem de sprijin al braţelor 4D, care permite obţinerea unei poziţii ideale, dar şi un suport de gât confecţionat din spumă cu memorie pentru maximum de suport în partea superioară a coloanei.

Iskur este tapiţat într-o piele sintetică neagră cu mai multe straturi, având cusături verzi. Suportul de gât este ornat cu simbolul Razer, şarpele cu trei capete, în timp ce scaunul afişează motoul companiei “For Gamers. By Gamers”, ambele elemente folosind culoarea verde.

Razer Iskur este disponibil acum la preţul de 499,99 Euro în mod exclusiv pe Razer.com.

Carcasa pentru sisteme de gaming Razer Tomahawk

Carcasa este disponibilă în două mărimi distincte: Tomahawk ATX, o carcasă standard de dimensiuni mid-tower şi Tomahawk Mini-ITX, o carcasă de dimensiuni reduse.

Noul Tomahawk Gaming Chassis dispune de panouri laterale confecţionate din sticlă securizată pentru ca utilizatorii să se poată bucura de priveliştea oferită de componentele din interiorul carcasei, soluţie susţinută şi de sistemul inteligent de gestionare a cablurilor.

Cele două panouri se deschid cu ajutorul unei balamale detaşabile amplasate în partea din spate. Carcasa se bazează pe un cadru de metal de culoare negru mat, ornată cu sigla Razer iluminată, amplasată pe panoul frontal. Partea de jos ascunde sistemul de iluminare Razer Chroma RGB ce poate fi controlat şi personalizat prin intermediul aplicaţiei Razer Synapse 3.

Oferind un flux al aerului excelent, carcasa Tomahawk poate găzdui ventilatoare cu diametrul de până la 360mm în partea frontală şi până la două ventilatoare cu diametrul de 140mm în partea de sus.

Razer Tomahawk M1 Gaming Chassis ITX este disponibil acum la preţul de 199,99 Euro pe Razer.com şi în oferta anumitor parteneri de retail.

Razer Blade Stealth 13

Cu specificaţii mai avansate decât oricând, noua iteraţie a Razer Blade Stealth 13 foloseşte noul procesor 11th Gen Intel Core i7, un nou ecran Full HD OLED cu suport tactil şi tehnologia THX Spatial Audio.

Noua generaţie de Stealth 13 poate să atingă 4,7GHz prin tehnologia Intel Turbo Boost şi este de până la 2,7 ori mai rapid când vine vorba de crearea de conţinut, înregistrând o creştere de viteză de 20% şi în aplicaţiile de tip office. Folosind placa video NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, noul Blade Stealth 13 oferă o creştere de performanţă şi în cadrul jocurilor video, respectiv a procesului de randare.

Conceput atât pentru jucători, cât şi pentru creatorii de conţinut, Blade Stealth 13 este disponibil cu două ecrane diferite: Full HD OLED cu suport tactil şi Full HD cu refresh rate de 120Hz. Noul ecran Full HD OLED se adresează în special creatorilor de conţinut, acoperind 100% din standardul DCI-P3, cu o rată de contrast crescută şi un finisaj Gorilla Glass.

Pentru jucători, alegerea ideală este modelul cu ecran Full HD 120Hz, oferind panoul cu cel mai ridicat refresh rate disponibil pe un laptop de 13 inci, un finisaj mat pentru a reduce reflexiile deranjante şi o acoperire completă a standardului sRGB.

Noua aplicaţie de la THX conţine o serie de profiluri audio pentru diferite scenarii de folosire cum ar jocuri, muzică şi filme. Aplicaţia oferă şi un profil EQ personalizabil care le permite utilizatorilor să creeze configuraţia perfectă pentru urechile lor.

Razer Blade Stealth 13 va fi disponibil din octombrie 2020 la preţul de 1999,99 Euro pe Razer.com şi din toamna acestui an în oferta anumitor parteneri de retail.

Razer Seiren Mini

Razer a anunţat şi un microfon compact, prezentând Razer Seiren Mini, cel mai mic microfon alimentat prin USB realizat de Razer până acum. Noul Seiren Mini oferă sunet de calitate, dimensiuni reduse şi o varietate de culori, inclusiv Razer Black, Quartz Pink şi Mercury White.

Seiren Mini are un model de captare supercardioid ce reduce zgomotul ambiental, dar şi o capsulă tip condensator de 14mm ce captează sunet de o claritate excelentă. Pentru a asigura claritate vocală în orice mediu, noul Seiren Mini include şi un suport care reduce vibraţiile provenite din mediul înconjurător şi care permite obţinerea înclinării dorite fără a-şi pierde stabilitatea.

Având o greutate de sub 500 de grame şi un stand de sub 17 cm, Seiren Mini este destul de uşor pentru a fi amplasat oriunde şi destul de mic să încapă şi pe cele mai aglomerate birouri. Microfonul poate fi folosit în sistem ”plug and play”, utilizatorii având astfel posibilitatea de a participa la conferinţe sau de a transmite în direct prin simpla conectare a dispozitivului la un port USB.

Razer Seiren Mini este disponibil acum pentru preţul de 59,99 Euro pe Razer.com şi în oferta anumitor parteneri de retail.

Razer Kraken BT Kitty Edition

Combinând design-ul şi funcţionalitatea, noile căşti renunţă la cabluri în favoarea conectivităţii Bluetooth 5.0, fiind echipate cu difuzoare de 40mm, compatibilitate Razer Chroma RGB şi oferind până la 50 de ore durată de funcţionare. Căştile dispun şi de un microfon încorporat cu tehnologie beamforming pentru a reduce zgomotul ambiental şi pentru a captura în mod clar şi precis vocea utilizatorului.

Având design-ul emblematic de urechi de pisică, noile Kraken BT Kitty Edition sunt disponibile în culoarea Quartz Pink cu accente Mercury White pe cupe şi pe interiorul bentiţei. Sistemul Razer Chroma RGB încorporat se sincronizează cu aplicaţiile şi notificările primite, putând fi personalizat prin intermediul aplicaţiei Razer Audio App.

Razer Kraken BT Kitty Edition este disponibil acum la preţul de 109,99 Euro pe Razer.com şi din toamna acestui an în oferta anumitor parteneri de retail.

Pe lângă noile anunţuri de hardware, Razer a prezentat şi patru noi parteneri cu care se extinde programul Razer Chroma Connect, ce se bucură de o evoluţie rapidă. Acestea sunt: WD Black, Seagate Gaming, Yeelight şi Twinkly.

Pentru a controla în mod nativ mai multe dispozitive compatibile, Razer a anunţat şi primele plăci de bază Razer Edition, realizate în colaborare cu ASRock. Noile plăci de bază reprezintă versiuni proiectate de Razer ale modelului ASRock Taichi, cu un design unic şi suport pentru chipset-urile X570 sau B550.

Jucăria de pluş care ajută la protejarea arborilor

La finalul RazerCon 2020, Razer a făcut un anunţ special: Sneki Snek a fost denumită mascota oficială a comunităţii de gaming Razer şi este disponibilă sub forma unei jucării de pluş adorabile. Schiţa iniţială a unui designer din cadrul Razer s-a transformat într-unul din cele mai populare subiecte, cu nenumărate opere de artă provenite din partea comunităţii, printre care desene, jucării de pluş confecţionate de fani şi chiar şi tatuaje.

Alături de pluşul Sneki Snek, Razer a anunţat colaborarea cu organizaţia globală pentru prezervarea mediului înconjurător, Conservation International, a cărei misiune este să ofere societăţii uneltele necesare pentru a se ocupa în mod responsabil şi sustenabil de viitorul naturii şi de bunăstarea omenirii. Pentru a ajuta la atingerea acestui obiectiv, Razer a apelat la comunitatea de fani pentru a participa la salvarea a cel puţin 100.000 de copaci, echivalentul a 160 de hectare de păduri, de care depinde supravieţuirea unor specii pe cale de dispariţie.

Astfel, pentru fiecare pluş Sneki Snek vândut, Razer va face o contribuţie la Conservation International pentru a proteja arborii din zona de activitate organizaţiei.

Razer Sneki Snek Plushie este disponibil acum pentru preţul de 34,99 Euro pe Razer.com şi în oferta anumitor parteneri de retail.