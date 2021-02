Serialul „The Last of Us” şi-a găsit starurile din rolurile principale: actori din „Mandalorian” şi „Game of Thrones”

Ştirea a fost anunţată în exclusivitate de cei de la Hollywood Reporter , care au pus astfel punct zvonurilor care ciruclau în ultima perioadă, indicându-l pe Mahershala Ali în rolul lui Joel, unul dintre personajele principale din „The Last of Us”. Se pare că Pedro Pascal îl va interpreta pe acesta, în timp ce rolul celuilalt personaj principal din The Last of Us (Ellie) va merge la Bella Ramsey, cunoscută pentru interpretarea sa ca Lyanna Mormont în „Game of Thrones”.

Neil Druckmann, co-preşedintele Naughty Dog (studioul din spatele jocului) s-a declarat extrem de încântat de alegerea făcută de cei de la HBO, iar Pedro Pascal a publicat şi el un mesaj pe Twitter în care pare să confirme că va juca rolul principal în noul serial.

„The Last of Us” nu este singurul joc video de la Naughty Dog care va avea parte de o adaptare în curând. „Uncharted”, cu Tom Holland în rolul lui Nathan Drake, a terminat filmările şi este aşteptat să apară în curând în cinematografe (sau pe platformele de streaming, în funcţie de evoluţia pandemiei).