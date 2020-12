League Of Legends: WILD RIFT va fi lansat pe 10 decembrie. Primele impresii

Captură din League Of Legends: WILD RIFT.

League Of Legends: WILD RIFT e un joc de strategie în care se luptă două echipe de câte 5 jucători. Structura e clasică, în esenţă aceeaşi ca la League of Legends de pe PC. Pe partea stângă ai un ”buton” de control/deplasare al personajului, iar în dreapta ai comenzile pentru abilităţi sau de luptă.

Terenul e de formă ”pătrată” şi fiecare echipă are trei culoare de atac. Între culoare se află o junglă, cu fiinţe neprietenoase. Pe fiecare culoar sunt plasate 3 turele şi scopul jocului este să cucereşti teritoriul inamic. Pentru asta e nevoie să distrugi Nexus-ul inamicului, baza de unde acesta porneşte, care arată ca un cristal uriaş. Pe măsură ce progresezi în joc primeşti bani şi alte recompense cu care poţi achiziţiona arme mai bune din magazin (Item Shop). Jocul e gratuit, dar poţi face şi achiziţii cu bani reali în aplicaţie. Partidele durează în medie 15 minute.

Cum caracterizează Riot Games jocul:

- e similar dar nu identic cu varianta de PC

- e optimizat pentru dispozitive mobile şi console

- proiectat pentru intensitate şi strategie

- uşor de jucat cu prietenii şi dedicat atât fanilor, cât şi noilor jucători.

În privinţa cerinţelor tehnice, Riot Games spune că cerinţele minime pentru a juca sunt:

pe Android procesor quad-core, de la 1.5 Ghz, suport pentru 32-Bit şi 64-Bit, 1.5GB memorie RAM şi un ecran cu rezoluţie HD (1280x720)

pe iOS, minim iPhone 6 Plus

League Of Legends: WILD RIFT are şi o versiune în care poţi juca împotriva unor adversari controlaţi de inteligenţă artificială (AI). Această opţiune e recomandată, bineînţeles, începătorilor.

Pentru mine e prima dată, după cel puţin un an, când joc League Of Legends şi asta se va vedea în timpul meciului. Am jucat pe un smartphone OnePlus 8T circa o oră şi 20 de minute. În continuare vezi tutorialul şi o partidă demonstrativă.

Înregistrarea ecranului e făcută la rezoluţie 4k, dar s-ar putea să mai dureze câteva ore până va fi afişată de Youtube la calitatea originală, din momentul publicării articolului pe site-ul Adevărul.

Jocul e destul de antrenant şi îţi pune la încercare, nu doar viteza de mişcare şi coordonare, ci şi capacitatea de gândire a unei strategii câştigătoare. Pe scurt, deşi e distractiv e totodată extrem de provocator.