Codemasters şi EA SPORTS prezintă vedetele poveştii Braking Point - F1 2021

Cu un portofoliu care îmbină personaje noi şi personaje în revenire, Braking Point le permite jucătorilor să concureze pentru gloria absolută în cadrul uneia dintre cele cinci echipe din lumea antrenantă a Formulei 1.

Aiden Jackson

Aiden este un nou star în devenire. Un pilot tânăr, cu mult potenţial, dar şi multă adulaţie pentru coechipierul sau Casper Akkerman. Povestea lui Jackson este una de succes, întrucât a promovat din F2. Foarte prietenos, Aiden are o prezenţa pozitivă în faţă camerelor. Însă, în spatele camerelor, el se confuntă cu tranziţia în liga superioară. În aşteptarea unor oferte din partea echipelor mari, Aiden are un debut de succes, făcând deja valuri.

Casper ‘Cas’ Akkerman

Cunoscut pentru abordarea să rece şi directă, Casper este determinat să propulseze performanţele echipei în fruntea plutonului. Temperamentul calm şi tenacitatea l-au ajutat mult în carieră să, până acum. Cu toate acestea, odată cu tinerele talente care se fac remarcate, Cas simte presiunea de a produce rezultate, deşi carieră să se apropie de final.

Devon Butler

Antieroul Braking Point, Devon e mai mult decât un carierist ingamfat şi gălăgios care încearcă să se afirme. Este extrem de respectat pe circuit, însă comportamentul îndoielnic din afară pistei de circuit lasă de dorit. Mereu pregătit cu o glumă sau un sfat răutăcios, Butler se foloseşte de aceste întâlniri pentru a intră pe sub pielea oricărui pilot care poate reprezenta o ameninţare. Îl iubeşti sau îl urăşti, însă Devon Butler îşi propune să devină o legendă a lumii Formulă 1.

Brian Doyle

Brian este liantul dintre echipa şi directorul echipei, având responsabilitatea să se asigure că totul decurge perfect. Doyle petrece foarte mult timp că mediator, asigurând comunicarea în echipa, alegerea strategiilor în cursă sau soluţionarea problemelor din cadrul echipei. Este consacrat în acest sport şi cunoaşte toate culisele domeniului. Cu o personalitate extravagantă, Doyle trăieşte pentru Formulă 1, fiind fericit când totul merge bine, dar şi uşor descumpănit când lucrurile nu decurg conform planului.

Zoe Akkerman

Soţia lui Casper, Zoe a fost mereu prezentă şi cunoaşte sacrificiile pe care soţul sau le face pentru a rămâne competitiv. Zoe are mereu o vorba bună la îndemână, indiferent de context. Mama unei fetiţe, Zoe este singură persoană care ştie prin ce trece Casper concurând împotriva noii generaţii de piloţi.

Braking Point oferă un nou mod narativ şi o serie de inovaţii F1 2021. Funcţia 2-player Career le permite jucătorilor să se alieze sau să se dueleze în sesiuni-sincron. Real-Season Start le permite jucătorilor să aleagă orice cursa din calendarul competiţional, chiar dacă respectivă cursa a avut deja loc în realitate. De asemenea, F1 2021 dispune şi de opţiuni deja cunoscute, precum My Team, 2-player split-screen sau diverse setări care le permit jucătorilor să joace şi să concureze, indiferent de abilităţi.

F1 2021 va fi lansat pe 16 iulie şi va fi distribuit de EA SPORTS, fiind disponibil pe Xbox Series X|S şi PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 şi PC via Steam. Ediţia Digital Deluxe va fi disponibilă începând cu 13 iulie cu conţinut suplimentar, inclusiv cei 7 piloţi emblematici din modul My Team al F1 2021.