Bungie a anunţat următorul capitol din Destiny 2: expansiunea Beyond Light se lansează pe 22 septembrie

Atât noul sezon, cât şi expansiunea, continuă povestea gardienilor care luptă pentru salvarea umanităţii. Jucătorii vor dezlega mistere noi, vor dobândi puteri noi şi vor înfrunta pericolele de pe navele misterioase. Totul începe acum, odată cu noul Season of Arrivals.

De luni de zile, misterioasele nave în formă de piramidă s-au îndreptat înspre sistemul nostru solar, reprezentând în mod clar o ameninţare chiar dacă scopul lor nu este încă unul cunoscut. În Season of Arrivals, Io este prima destinaţie vizitată de o asemenea navă, determinând o serie de evenimente care vor continua pe tot parcursul sezonului şi a expansiunii Beyond Light.

Bungie a confirmat de asemenea că Destiny 2 va fi disponibil pe PlayStation 5 şi Xbox Series X. În plus, cei care vor achiziţiona Destiny 2: Beyond Light pentru Xbox One vor primi versiunea pentru Xbox Series X prin Smart Delivery. Cei care vor achiziţiona versiunea pentru PlayStation 4 vor obţine versiunea pentru PlayStation 5 gratuit.

Jucătorii care vor înregistra o precomandă pentru Destiny 2: Beyond Light vor primi un Ghost Shell exotic şi o emblemă legendară. Versiunea Deluxe include şi emote-ul exotic Freeze Tag. Precomenzile pentru Destiny 2: Beyond Light se pot efectua acum via Steam şi Xbox One, în timp ce pentru PlayStation ele vor sosi în curând pe magazinul digital al platformei.

Season of Arrivals care este deja disponibil vine cu multe surprize pentru toată lumea, însă cei care deţin season pass-ul vor avea acces la câte o noua misiune săptămânală, un quest nou pentru o armă exotică, un lansator de grenade exotic, o armură caracteristică acestui sezon şi bonus de XP. Season Pass-ul poate fi achiziţionat separat din joc cu 1000 Silver.