Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment din România dedicat industriei de jocuri video, ia startul astăzi

Timp de o săptămână, pasionaţii de gaming din România vor putea participa la discuţii despre impactul jocurilor video în societate şi în weekend se vor putea întâlni cu creatorii de conţinut preferaţi cu care vor putea juca cele mai populare jocuri sau vor putea descoperi titlurile create de dezvoltatorii români. Bucharest Gaming Week se desfăşoară între 16 şi 22 noiembrie 2020, culminând cu evenimentul central în weekend-ul 21-22 noiembrie.

De-a lungul saptămânii, Bucharest Gaming Week propune o serie de discuţii despre teme actuale, sensibile, foarte puţin dezbătute în societate: ce reprezintă o relaţie sănătoasă între copii şi jocurile video sau care sunt paşii de urmat pentru ca femeile să aibă acces egal în a se afirma în industrii tehnice precum cea dezvoltatoare de jocuri video.

Marţi, 17 noiembrie, de la ora 18.00, are loc webinar-ul Franţa, Patria gamerilor? prezentat de către Institutul Francez din România în cadrul Noiembrie Digital. Panel-ul este dedicat promovării expertizei franceze în învăţământul superior în domeniul jocurilor video. Discuţia va putea fi urmărită pe pagina de Facebook a Institutului Francez.

Joi, 19 noiembrie, are loc dezbaterea “Utilizarea jocurilor video în România”, ce îşi doreşte să ofere mai mult context lansării recente al celui mai detaliat studiu realizat vreodată despre relaţia românilor cu jocurile video. Studiul, realizat de RGDA (Asociaţia Dezvoltatorilor Români de Jocuri Video), relevă că 7.9 milioane de români joacă jocuri video pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete şi dezvăluie, printre multe altele, care sunt cele mai populare platforme pe care românii se joacă, de unde îşi achiziţionează jocurile, unde şi de ce se joacă. Discuţia va fi moderată de Cătălin Butnariu, preşedinte RGDA şi va avea loc la ora 17.00 pe pagina de Facebook a RGDA şi a Bucharest Gaming Week.

Tot joi, începând cu ora 18.00, Amber, cel mai mare studio dezvoltator de jocuri video din Romănia, iniţiază o discuţie despre rolul femeilor în industria de gaming şi cum pot fi combătute prejudecăţile privind accesul lor la cariere în domeniile tehnice. Panel-ul “Women in Gaming” le va avea invitate pe Luiza Banyai, Head of People Operations la Amber, Baabuska aka Ioana Sima, creatoare de conţinut de gaming pe Twitch, Andreea Per, director executiv RGDA, Gabriela Gherman, Head of Business Intelligence la Amber, iar discuţia va fi moderată de Irina Simion, creatoare de conţinut de gaming. Panel-ul va putea fi urmărit pe paginile de Facebook ale Amber şi Bucharest Gaming Week, iar cei ce nu au reuşit să participe live, pot urmări înregistrarea la booth-ul virtual al Amber din timpul weekend-ului.

Panel-ul “Relaţia copiilor cu jocurile video”, condus de psihologul Yolanda Creţescu, îi invită pe părinţi la o dezbatere sinceră despre ce înseamnă o relaţie sănătoasă între cei mici şi jocuri, cum pot sistemele de control parental dezvoltate de industria de jocuri video dar şi discuţiile deschise şi oneste cu copiii să contribuie la o bună şi echilibrată dezvoltare a lor.Discuţia va putea fi urmărită pe paginile de Facebook a RGDA şi Bucharest Gaming Week, vineri, 20 noiembrie, de la ora 19.30.

În cadrul evenimentului central, participanţii vor putea descoperi, pe lângă booth-urile partenerilor, 3 scene: Main Stage, Esports Stage şi New Games Stage unde vor avea loc competiţii de esports, turnee organizate de cei mai iubiţi creatori de conţinut şi multe alte activităţi.