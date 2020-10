Seria 30 de la NVIDIA: poţi fi interesat de ea dacă nu eşti gamer?

Seria 30 de la NVIDIA este compusă (la momentul scrierii acestui articol) din 3 plăci grafice diferite: RTX 3070, RTX 3080 şi RTX 3090. Lansarea lor a fost atât de bine primită încât compania a scris o postare pe site-ul oficial în care îşi cere scuze celor care nu au apucat să înregistreze o precomandă a noilor componente, mai exact a versiunii RTX 3080, prima care a avut parte de lansare - „cererea pentru GeForce RTX 3080 a fost cu adevărat nemaiîntâlnită. Noi şi partenerii noştri am subapreciat-o.”

Este o problemă pe care am văzut-o încă de la începutul pandemiei, când produsele de care în mod normal ai crede că sunt interesaţi doar gamerii au zburat de pe rafturi - referindu-ne aici în principal la consolele de jocuri. Asta pentru că gaming-ul a crescut enorm ca piaţă în ultimii ani, devenind o pasiune sau un hobby pentru din ce în ce mai multe persoane?

Ce te faci însă dacă nu eşti gamer? Cum înţelegi de unde vine acest entuziasm pe care toţi îl au cu privire la seria 30 a NVIDIA?

Nu o să explicăm aici toate tehnologiile pe care le poţi regăsi pe plăcile grafice NVIDIA, precum RTX sau DLSS, deoarece am făcut-o deja în alte materiale anterioare. În schimb, o să încercăm să înţelegem dacă o astfel de placă grafică poate fi utilă unui non-gamer, unei persoane care nu este interesată deloc de cel mai nou Assassin’s Creed sau de Cyberpunk 2077.

Aşadar, primul lucru la care te vei uita cu îndoială va fi preţul: vestea bună este că acesta este identic cu cel pe care îl avea şi seria 20 la lansare, astfel că nu am văzut o creştere semnificativă la acest capitol. Dacă nu îţi face cu ochiul modelul 3090, care este oricum „the best of the best”, preţul pe care ar trebui să îl plăteşti pentru o astfel de placă grafică se ridică la câteva sute de dolari.

De ce ai plăti însă atât? La ce te ajută şi pentru cine sunt aceste plăci grafice? Ei bine, ele sunt o alegere excelentă pentru profesionişti: NVIDIA are şi seria Quadro, dedicată celor care vor cele mai puternice plăci grafice pentru echiparea unor staţii de lucru, însă acelea sunt disponibile la preţuri mari spre foarte mari pentru majoritatea utilizatorilor simpli. Aşadar, folosirea unei plăci din seria 30 poate fi o alegere bună şi una mai economică, ţinând cont şi de toate funcţiile pe care le oferă.

Pe lângă funcţiile pentru jocuri menţionate mai sus, NVIDIA a adus pe seria 30 şi o inteligenţă artificială extraordinar de avansată, capabilă să ajute în aplicaţiile creative. Practic, cei care se ocupă de realizarea unor scene 3D, editarea videoclipurilor (fie ele şi în 8K) sau streaming de conţinut vor beneficia de o putere considerabilă.

Tot la acest capitol se înscrie şi funcţia NVIDIA Broadcast care, deşi la prima vedere pare orientată către streameri şi dedicată acestora, poate fi extrem de utilă şi celor care pierd mult ore în întâlniri virtuale pe Zoom, Teams sau alte platforme similare. Practic, Broadcast transformă spaţiul din spatele tău într-un studio, oferind o multitudine de fundaluri virtuale, funcţia de încadrare automată, pentru ca tu să fii tot timpul în centrul imaginii, indiferent cât de mult te mişti, dar şi excelenta posibilitate de anulare a zgomotului de fundal. Practic, scapi de lătratul câinelui de alături sau de celebra bormaşina a vecinului de deasupra/dedesubt.

Nu în ultimul rând, iese în evidenţă odată cu lansarea noii serii 30 de la NVIDIA şi RTX I/O, care permite o procesare mai rapidă a jocurilor din punct de vedere grafic şi o stocare care se înscrie în aceeaşi paradigmă: viteză. Practic, texturile de înaltă calitate din jocuri vor fi randate mult mai rapid, astfel că şi atunci când alergi printr-un joc open world precum Red Dead Redemption 2 sau The Witcher 3, nu vei observa probleme din punct de vedere grafic.

Pentru pasionaţi, merită menţionate şi Omniverse Machinima, o aplicaţie care îţi permite să creezi poveşti noi cu ajutorul jocurilor tale favorite, cu sunet şi animaţie facială incluse, precum şi Reflex, un sistem care optimizează şi reduce latenţa în jocurile de tip multiplayer, astfel că timpul de răspuns este unul mult mai bun.

Pentru cei care vor să cheltuiască cât mai puţin pe placa grafică, există şi varianta GeForce GTX 3070, care, de săptămâna asta, va apărea în stocurile magazinelor mari din România. GTX 3070 este o placă foarte puternică, construită pe arhitectură Ampere, la fel ca toată seria 30, cu nuclee RT ce permit un transfer de două ori mai rapid şi o performanţă cu aproape o treime mai bună decât modelul 2070. Pentru gameri, nu lipsesc tehnologiile clasice, precum Ray Tracing sau DLSS, astfel că, dacă vrei să te şi joci după muncă, o poţi face la cele mai bune setări şi la o calitate excelentă.

Seria 30 a celor de la NVIDIA a făcut ca plăcile grafice să fie mult mai uşor de recomandat chiar şi celor care nu sunt fani înrăiţi ai gaming-ului. Să ai o astfel de putere în PC parcă te îmbie la mai mult, la a o folosi la toată capacitatea pe care o are, şi a scoate untul din ea zilnic.

Material realizat cu sprijinul NVIDIA.