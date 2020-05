Samsung anunţă lansarea comercială în România a noii sale game de televizoare

Gama Samsung QLED 4K 2020 cuprinde modelele Q60T, Q70T, Q80T, Q90T şi Q95T disponibile acum pe piaţa din România în dimensiuni de la 43 inci (109cm) până la 85 inci.

Televizoarele Samsung QLED 4K 2020 utilizează următoarele tehnologii şi funcţii:

tehnologia AI Upscaling utilizează Procesorul Quantum 4K prin care analizează automat conţinutul, îl converteşte la o rezoluţie mai bună, redându-l la calitate 4K, indiferent de sursa acestuia.

utilizează Procesorul Quantum 4K prin care analizează automat conţinutul, îl converteşte la o rezoluţie mai bună, redându-l la calitate 4K, indiferent de sursa acestuia. tehnologia Quantum Dot oferă 100% volum de culoare, ceea ce înseamnă culori vibrante, atât în scenele întunecate, cât şi în cele luminoase.

oferă 100% volum de culoare, ceea ce înseamnă culori vibrante, atât în scenele întunecate, cât şi în cele luminoase. funcţia Adaptive Picture asigură o calitate impecabilă imaginii, indiferent dacă televizorul se află într-o cameră luminoasă sau întunecată.

asigură o calitate impecabilă imaginii, indiferent dacă televizorul se află într-o cameră luminoasă sau întunecată. funcţia Remote Access vă ajută să transformaţi televizorul în parte integrantă a spaţiului de muncă de acasă, putând accesa conţinutul de pe calculator direct pe televizor.

vă ajută să transformaţi televizorul în parte integrantă a spaţiului de muncă de acasă, putând accesa conţinutul de pe calculator direct pe televizor. funcţia Multi View împarte televizorul în două părţi, redând simultan atât conţinutul pe care îl vizionaţi pe televizor, cât şi cel de pe telefonul mobil.

împarte televizorul în două părţi, redând simultan atât conţinutul pe care îl vizionaţi pe televizor, cât şi cel de pe telefonul mobil. funcţia Tap View: utilizatorii pot să afişeze conţinutul de pe telefonul mobil pe televizor, atingând pur şi simplu telefonul de televizor.

În afară de seria QLED 4K, Samsung a lansat în 2020 şi televizoarele din gama Crystal UHD. Acestea dispun de Crystal Display, care asigură optimizarea culorilor, astfel încât să puteţi observa chiar şi cele mai mici detalii. 4K UHD depăşeşte rezoluţia FHD, având cu de 4 ori mai mulţi pixeli.

Datorită Samsung One Remote poţi controla televizorul şi multe alte dispozitive cu o singură telecomandă. Aceasta controlează toate dispozitivele externe compatibile, care sunt conectate prin detectare automată, fără să fie necesară o configuraţie suplimentară. Iar prin intermediul Smart Hub poţi accesa aplicaţiile, jocurile, emisiunile TV, filmele, toate pe acelaşi televizor. Şi poţi vizualiza orice fel de fişier, fie foto, video sau muzică, stocate pe un dispozitiv de memorie extern. În acelaşi timp, Samsung anunţă şi lansarea televizoarelor lifestyle – The Serif şi The Frame. Conform unui studiu la nivel european, 98% dintre mileniali declară că ar plăti pentru produse premium care se pot personaliza şi astfel integra cu uşurinţă într-o locuinţă. Samsung răspunde acestei nevoi şi lansează cele două televizoare care se îmbină perfect cu decorul casei şi care ies în evidenţă datorită design-ului. Cele două televizoare dispun de tehnologia QLED, alături de funcţiile deja enumerate anterior: Quantum Dot, AI Upscaling, Adaptive Picture etc.

Fiind diferit de un televizor convenţional, The Serif, atunci când este oprit afişează la alegere imagini inspirate din natură, care pot fi găsite în Ambient Mode. Poţi alege ca ecranul să afişeze informaţii despre dată sau ştirile principale ale zilei. The Serif vine în două culori: Cloud White şi Cotton Blue şi variante de dimensiuni de 43, 49, respectiv 55 inci.

Cu volum al culorii de 100% şi contrast Dual LED, The Frame poate fi personalizat şi transformat într-o operă de artă – în loc de ecranul negru, utilizatorii pot alege orice imagine pentru fundal, un tablou sau o pictură celebră, din perioada clasică până la cea contemporană. Acestea pot fi descărcate din Art Store, care dispune de o colecţie variată de opere de artă – iar casa voastră se va transforma instant într-o galerie de artă. De asemenea, poţi alege o ramă personalizată – în funcţie de spaţiul în care este aşezat sau de designul încăperii.

Samsung a primit, în urma verificărilor de specialitate, asigurarea din partea Underwriters Laboratories (UL), o instituţie de top în domeniul siguranţei ştiinţifice din SUA, că televizoarele sale QLED 4K (65Q90T) nu prezintă „risc fotobiologic la expunerea luminii LED” şi certificarea pentru „siguranţa ochilor” de la Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) din Germania. Samsung devine astfel prima companie din industria televizoarelor care primeşte certificarea de specialitate care dovedeşte că televizoarele sale QLED nu prezintă nici un pericol fotobiologic LED, bazat pe clasificările standardelor IEC (Comisia Internaţională Electrotehnică) pentru siguranţa fotobiologică şi pentru protecţia ochilor.

Samsung oferă şi o gamă nouă de soundbars din seria Q, compatibilă cu televizoarele QLED, care completează experienţa similară unui cinema în propria sufragerie. Funcţia Adaptive Sound asigură claritate chiar şi pentru cele mai subtile detalii audio, în aşa fel încât să auziţi vocile chiar şi la volume reduse. Pentru cei care îşi doresc experienţa oferită de boxe, Samsung dispune de gama Party Audio, caracterizată de sunet bidirecţional, un bas puternic şi modul Karaoke, pentru cele mai reuşite petreceri în confortul propriei case.