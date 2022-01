Samsung lansează Freestyle - un videoproiector portabil

Destinat generaţiei Z şi milenialilor, Freestyle este un videoproiector, o boxă inteligentă şi un dispozitiv de iluminare ambientală, toate încorporate într-un singur dispozitiv portabil.

Freestyle cântăreşte doar 830 de grame, permiţând ca orice spaţiu să poată fi schimbat cu uşurinţă într-un ecran. Freestyle are un suport ce permite rotirea până la 180 de grade, permiţând utilizatorilor să urmărească videoclipuri de înaltă calitate oriunde - acesta putând fi aşezat pe masă, podea, perete sau chiar tavan - fără a fi necesar un ecran separat.

The Freestyle vine cu funcţii de auto-keystone şi auto-leveling. Aceste caracteristici permit dispozitivului să-şi ajusteze automat ecranul la orice suprafaţă, în orice unghi, oferind de fiecare dată o imagine proporţională. Funcţia de focalizare automată îi permite lui Freestyle să afişeze o imagine clară pe orice suprafaţă, în orice unghi, până la 100 de inci în dimensiune. Freestyle are în componenţă un radiator dublu care permite un bass clar şi profund, fără distorsiuni; videoproiectorul are capacitatea de a reda sunetul la 360 de grade.

În ceea ce priveşte alimentarea, The Freestyle este compatibil cu baterii externe care acceptă USB-PD şi ieşire de 50 W/20 V sau mai mult.

The Freestyle este primul "ecran portabil" care funcţionează atunci când este conectat la o priză standard E262, fără a fi nevoie de cablare suplimentară, pe lângă compatibilitatea cu opţiunea clasică a prizei de perete.

Atunci când nu este folosit ca proiector pentru a transmite conţinut, The Freestyle oferă, de asemenea, un efect de iluminare ambientală datorită funcţiei „ambient mode” şi capacului translucid al obiectivului. The Freestyle este, de asemenea, o boxă inteligentă, care analizează muzica pentru a asocia efecte vizuale care pot fi proiectate pe perete, podele şi oriunde altundeva.

The Freestyle oferă funcţiile Smart TV disponibile pe televizoarele inteligente Samsung, cu servicii de streaming încorporate şi funcţii de mirroring şi casting compatibile atât cu dispozitivele mobile Android, cât şi cu iOS. Este primul proiector care include control vocal în câmp îndepărtat, permiţând utilizatorilor să aleagă asistenţii vocali preferaţi atunci când folosesc dispozitivul fără mâini.

The Freestyle va fi prezentat în timpul CES 2022 în perioada 5 - 7 ianuarie şi va fi disponibil pentru precomandă online pe piaţa din SUA pe 4 ianuarie, iar disponibilitatea se va extinde pe alte pieţe globale în următoarele luni.