Mercusys Halo H50G, mesh gigabit pentru acasă, simplu de instalat şi de folosit [TECH REVIEW]

Cele trei unităţi individuale acoperă o suprafaţă de până la 550 mp şi funcţionează ca un sistem unitar, o singură reţea dual-band, cu viteze Wi-Fi combinate de până la 1.9 Gbps.

Mercusys spune că Halo H50G poate funcţiona cu până la 100 dispozitive (telefoane, computere şi IoT) datorită tehnologiilor MU-MIMO, AP Steering, Band Steering şi APS (Adaptive Path Selection).

Fiecare unitate Halo are pe spate 3 porturi Gigabit pentru conexiuni pe fir. Sistemul mesh are suport pentru Router Mode şi Access Point Mode.

Vezi în clip un scurt unboxing, ce conţine şi cum arată unităţile şi accesorile incluse:

Odată cu Halo H50G, Merscusys a lansat şi prima sa aplicaţie mobilă, pentru Android şi iOS, care oferă o metodă de configurare, gestionare şi personalizare a reţelei Mesh Wi-Fi de acasă.

Am instalat prima unitate Halo H50G în dormitor, am tras un cablu de reţea din switch şi am alimentat-o la priză. Am descărcat aplicaţia pe smartphone şi am făcut setările.

Meniul aplicaţiei este simplu, intuitiv. Trebuie să creezi un cont Mercusys, apoi schimbi numele reţelei, îi pui o parolă şi mai departe adaugi celelalte unităţi. În caz că nu se înţelege, doar una dintre cele 3 unităţi se conectează la internet prin fir, celelate 2 se conectează wireless la cea ”master”.

Îţi oferă opţiunea de a le pune pe nivele diferite ale unei case şi în camere diferite. Utilizatorii trebuie doar să urmeze paşii de pe ecran, generaţi din aplicaţia Mercusys, pentru a parcurge întreg procesul de instalare şi configurare a echipamentelor.

În setările aplicaţiei poţi seta benzile, reţeaua pentru oaspeţi (Guest Network), timpul petrecut online de copii cu posibilitatea de filtrare, QoS (Quality of Service) etc.

Teste de viteză pe wireless

Rezultate pe iPhone 13 Pro Max. În panoul din stânga, rezulate în Speedtest, cele de jos pe 2,4 GHz, iar cele de sus pe 5GHz (multi şi single). La mijloc şi drepta, rezultate în aplicaţia FAST, pe 2,4GHz şi 5 GHz.

Rezultate pe OnePlus 9.

În panoul din stânga rezulate în Speedtest, cele de jos pe 2,4 GHz, iar cele de sus pe 5GHz ( multi). La drepta, rezultate în aplicaţia FAST, pe 5 GHz.

Cele trei unităţi instalate în dormitor, sufragerie şi bucătărie (în cazul testului meu) fac să ai semnal maxim şi viteză bună oriunde te duci în casă, spre deosebire de situaţia în care ai un singur router.

Sus unitatea centrală faţă-spate, jos stânga, unitatea din sufragerie, dreapta, unitatea din bucătărie.

Ce semnificaţie au culorile ledurilor de pe faţa unităţilor mesh:

galben - sistemul porneşte;

galben care pulsează - sistemul e resetat;

alb - funcţional, conectat la internet;

albastru - pregătit de conectare cu aplicaţia;

roşu - nefuncţional;

roşu care pulsează - unitatea e deconectată de la cea principală.

Pe spatele fiecărei unităţi se află conectorul de priză, 3 porturi WAN / LAN şi un buton de Reset.

Pachetul conţine cele trei unităţi mesh Halo H50G, 3 alimentatoare, un cablu de reţea şi manuale de utilizare.

Specificaţii complete ale Mercusys Halo H50G găsiţi aici. În magazinele din România, la momentul publicării acestui review, sistemul mesh se găseşte la un preţ cuprins între 290 şi 440 lei.