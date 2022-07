Cum funcţionează campusurile inteligente cu zero emisii de carbon

Campusul inteligent cu zero emisii de la Huawei integrează componente de planificare, construcţie şi implementare, ce permit o dezvoltare durabilă din punct de vedere social şi vin în sprijinul ţărilor pentru atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor de carbon.

Se preconizează că investiţiile globale în tranziţia energetică vor ajunge la 131 de trilioane de dolari până în 2050; investiţiile Chinei vor ajunge la aproape 22 de trilioane de dolari, iar peste 150 miliarde de dolari vor fi investiţi în campusuri inteligente cu zero emisii de carbon în perioada 2021-2025.

Aproape 17.000 de campusuri contribuie la peste jumătate din producţia industrială a Chinei şi consumă aproape 70% din energia industrială naţională. Campusurile industriale sunt responsabile de 31% din totalul emisiilor de carbon. Pentru a promova reducerea amprentei de carbon, Consiliul de Stat al Chinei a publicat Planul de acţiune pentru atingerea unui nivel maxim de dioxid de carbon înainte de 2030. Planul implică selectarea a 100 de oraşe/campusuri-pilot reprezentative şi sprijinirea acestora cu politici, fonduri şi tehnologii pentru a facilita neutralitatea lor în materie de emisii de carbon.

Modelul de dezvoltare bazat pe cele trei direcţii percepe campusurile inteligente ca pe un parcurs evolutiv, dinamic, gândit în etape. Prima etapă este cea a campusului inteligent (cu emisii reduse de dioxid de carbon), în care sunt utilizate resurse energetice pentru a promova economisirea şi eficienţa energetică. A doua etapă este cea a campusului energetic inteligent (cu emisii aproape zero de carbon), în care se dezvoltă un sistem energetic inteligent cu emisii zero. Cea de-a treia etapă - campusul inteligent bazat pe zero emisii de carbon (zero emisii nete) - integrează principiul complementarităţii multienergetice şi al eficienţei energetice, împreună cu gestionarea integrală a ciclului de viaţă al carbonului.

Sinergia carbon-energie, big data şi optimizarea modelelor de afaceri creează un parcurs clar de dezvoltare pentru campusurile de astăzi. Fiecare campus în parte se poate baza pe resursele energetice locale pentru a dezvolta obiective de transformare în etape, spre trecerea către zero emisii de carbon, energie şi digitalizare.

În practică, modelul propus de dezvoltare are în vedere întregul lanţ valoric, de la producţia şi transportul de energie, până la consum, distribuţie şi tranzacţionare.

Yancheng Power Supply Company a implementat soluţia Huawei pentru energie inteligentă, cu emisii reduse de carbon şi a transformat managementul campusului său din unul tradiţional, al economisirii energiei, la unul bazat pe carbon, contribuind astfel în mod eficient la digitalizarea energiei în parcul său industrial şi la construirea unui oraş digital, cu emisii reduse de carbon.