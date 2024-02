Crima de la Padina. Vrăjitoarea Sidonia, mama ucigașilor: „Copiii mei nu sunt vinovați. Mi-a tăiat copiii acel individ“

Cei trei acuzați de crimă sunt membri ai clanului Fabian, fiii vrăjitoarei Sidonia. Ei sunt reținuți în cazul crimei de la Padina, petrecută la o petrecere organizată de un hotel de 4 stele, iar procurorii vor cere arestarea lor preventivă.

Între timp, Sidonia, mama suspecților și soția liderului clanului Fabian, spune că fiii ei au fost cei atacați în timpul petrecerii din 11 februarie 2024.

„Trebuie să se elucideze acest caz. Trebuie să se facă lumină în acest caz, pentru că copiii mei nu sunt vinovați. Vă rog, nu mai pot să intru în detalii, dar chiar am înțeles că acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atât vă pot spune. Mi-a tăiat copiii acel individ. Nici nu știu măcar cine este. Nu am avut de a face cu dânsul, nu-l cunoaștem. Nu știm absolut nimic. Ce ați văzut și dumneavoastră, asta vedem și noi. La știri am văzut. Să vedem care e problema. Ce și cum, chiar nu știu nici eu. Cu copiii n-am mai vorbit, n-am mai avut cum să iau legătura. Vreau să văd despre ce este vorba”, a declarat, la Antena 3 CNN, Sidonia, mama suspecților.

Lovit de 20 de ori cu maceta

Sorin Anghel, 41 de ani, a fost ucis într-un conflict spontan la o petrecere care avea loc din noaptea de sâmbătă spre duminică, 10/11 februarie 2024, într-un hotel din zona Padina, în județul Dâmbovița. Victima a primit 20 de lovituri de macetă.

Anghel era patronul unei firme de pază.

„În cursul nopții de 10 spre 11 februarie 2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, la un hotel din comuna Moroeni, zona montană Padina, un bărbat a fost înjunghiat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, din nefericire, au identificat decedată victima, respectiv un bărbat de 41 de ani, din Târgoviște. Cadavrul a fost preluat de Serviciul Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei”, au transmis polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița.

Bărbatul de 41 ani, din Târgoviște, s-ar fi certat cu cei trei agresori pe tema dedicațiilor muzicale. Soția sa, care dansa, ar fi fost ținta ironiilor petrecăreților, așa că soțul acesteia s-a enervat și i-a confruntat pe agresori.

În hotelul unde a avut loc crima mai erau cazate și Antonia, Alex Velea și Alina Eremia. Vedetele au fost audiate de polițiști în calitate de martori.

Cei trei bărbați suspectați că l-au omorât pe patronul firmei de pază sunt frați. Este vorba despre Laurențiu Marin, George Armando Marin şi Louis Justin Marin.

Tragedia s-ar fi produs în jurul orei 2.00. După comiterea crimei, cei trei bărbați au plecat cu o mașină și au încercat să se ascundă, fiind găsiți de către polițiști la o cabană din apropiere.

Suspecții și-au petrecut noaptea la Poliție, pentru că ancheta este încă în derulare, iar luni, 12 februarie 2024, vor fi audiați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.