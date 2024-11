Neculai Mitrea, zis „Șacalul”, suspect în cazul dublei-crime de la Constanța, și concubina sa au depus contestație față de măsura arestului preventiv. Cei doi se consideră în continuare nevinovați.

„Șacalul” și concubina sa, Elena Radu, au fost aduși marți, 12 noiembrie, la Curtea de Apel Constanța, unde magistrații le-au examinat contestațiile față de măsura de arest preventiv.

După încheierea ședinței de judecată, aceștia au fost duși în duba de poliție. La ieșirea din instanță, fiind întrebați de jurnaliști dacă regretă cele întâmplate, cei doi au susținut că sunt nevinovați.

Una dintre victime, Delia Avram, tânăra din Tulcea, a fost ucisă pe 2 iulie, în timp ce tânăra din Timișoara, Iana Denisa, a fost omorâtă pe 27 august. Primul cadavru a fost găsit într-un imobil din Mamaia Nord, iar celălalt pe raza localității Sinoe din comuna Mihai Viteazul.

Șacalul: „Anchetatorii au mintea mai mică decât a copilului dacă ei cred așa ceva”

„Șacalul” a spus că nu există probe împotriva sa și că mașinile victimelor nu ar fi fost furate de către acesta, ci cumpărate. „Cum v-am spus și vă spun în continuare, mașinile le-am cumpărat”, a spus suspectul jurnaliștilor prezenți la Curtea de Apel Constanța.

Procurorii spun că inculpatul este acuzat de comiterea a două infracțiuni de omor calificat, fapte comise cu premeditare și în scop de jaf, respectiv două infracțiuni de tâlhărie. De asemenea, este acuzat și de infracțiunea în formă continuată de conducere fără permis și acces ilegal la un sistem informatic, întrucât a accesat fără drept telefoanele mobile ale unei victime, potrivit Ziua de Constanța.

Întrebat de jurnaliști cu privire la declarațiile făcute de copilul concubinei sale anchetatorilor, că „a fost o femeie moartă în casă”, suspectul a spus: „Vă dați seama, are opt ani copilul ăla. Ce declarație să dea!”. Șacalul a contestat ancheta procurorilor. „Ferescă Dumnezeu! Înseamnă că anchetatorii au mintea mai mica decât a copilului dacă ei cred așa ceva”, a spus suspectul în fața jurnaliștilor.

În schimb, concubina sa susține că nu are ce fapte să regrete. „Nu am ce să regret. Nu am greșit cu nimic”.

Femeia, care are patru copii minori în întreținere, a fost acuzată, printre altele, pe lângă tăinuire și favorizarea făptuitorului și pentru rele tratamente aplicate minorului, potrivit sursei citate.