Dilema jurnalistului Vlad Petreanu după experiența de la o cârciumă din Capitală: „Am fost sau nu un nenorocit pentru că nu am dat niciun leu bacșiș?”

Jurnalistul Vlad Petreanu a relatat pe Facebook experiența pe care avut-o recent într-un local din centrul Capitalei, în urma căreia a decis să nu lase niciun bacșiș chelneriței și a vrut să afle de la urmăritorii săi cum văd atitudinea sa și politica localului, care i-a determinat decizia.

„Zilele trecute, reîntâlnire cu un vechi amic. Ne vedem la o cârciumioară de panini și alte senvișuri, foarte în vogă, undeva în București, lângă Piața Floreasca. Amicul cere ceva de mâncare și o cafea, eu, la fel, tot senviș, dar spun că aș vrea un ceai fierbinte, nu cafea, că am băut deja vreo trei și e abia 11 dimineața și oricum e cam răcoare afară, pe terasă, așa că m-aș încălzi un pic. Chelnerița îmi împărtășește regretul ei profund când mă informează că nu au ceai”, povestește Vlad Petreanu.

Cunoscutul jurnalist și blogger a redat, în aceeași postare, dialogul cu chelnerița, care a refuzat să-i aducă un pahar cu apă fiebinte atunci când el a propus să folosească un plic de ceai, pe care să-l cumpere dintr-un supermarket.

„- Adică nu aveți că s-a terminat?

- Nu, nu servim ceai.

Peste drum, un Mega.

- Dar o cană cu apă fierbinte îmi puteți da? Că-mi iau un pliculeț de ceai de peste drum, zic eu.

- Nu, face domnișoara, nu permitem consumarea de băuturi din afara localului.

- Dar e doar o cană cu apă fierbinte, știți?

- Îmi pare rău, nu se poate, mi se răspunde”.

Vlad Petreanu fost nevoit să se mulțumească cu o porție de apă rece:

„Ridic din umeri, nu-i bai, cer apă rece - apă rece primesc și mă gândesc dacă ar merge să iau ceai instant și să-l dizolv în pahar, dar nu vreau să încalc regula localului, că tot băutură dinafară ar fi, și oricum ideea era să beau un lichid fierbinte, nu ceva care să mă înfrigureze și mai tare”.

„Am fost sau nu un nenorocit fără inimă?”

Pe fondul frustrării descrise, a decis să nu lase bacșiș, însă a rămas cu dileme, motiv pentru care le-a lansat urmăritorilor săi provocarea de a răspunde la două întrebări:

„1. Dacă-mi puneam o aspirină efervescentă în paharul cu apă, sau una de vitamine, să zicem, asta transforma apa în «băutură din afara localului» și, pe cale de consecință, într-o încălcare a regulii localului? 2. Am fost sau nu un nenorocit fără inimă pentru că nu am dat niciun leu bacșiș chelneriței?”

„Nu văd unde a greșit”

Reacțiile nu au întârziat să apară

„Eu plecam direct ” a comentat Adriana S.

„Nu văd unde a greșit chelnerița. Ți-a comunicat regulile localului și te-a servit cu ce se putea consuma acolo. Bacșiș lași pentru servire, nu dacă-ți place că localul are reguli care-ți sunt pe plac sau nu”, a comentat Nicolae T.

„Lenea și prostia unor necalificați strică business-uri din toată tara asta ”

Alții care au răspuns au relatat despre contexte similare:

„Patronul oricum nu era acolo ! Dacă era acolo, sigur lucrurile ar fi stat altfel. Mi s-a întâmplat să chem patronul, șeful de sală, patronul la telefon. Lucruri ceva mai importante pe genul «nu servim afara ca s-ar putea sa ploua»... în august, în Ia;i, la Palas . După ce am vorbit cu patronul, au dat drumul la 20 mese instant, în 30 de minute era plin... mii de euro profit pe seara aia, locația, peste medie ca preturi. Lenea și prostia unor necalificați strică business-uri din toată tara asta . Eu nu îi mai las pentru ca știu cu cine am de-a face. Ăsta e și motivul pentru care nu am încă angajați. Mi-e greu sa îmi imaginez ce le-aș face în astfel de situații când eu bag sute de mii de euro și toată viața mea și ei își bat joc de tot”, a scris Andrei P, un alt urmăritor.

„Acum mulți ani, într-un restaurant de cartier din Sibiu, mâncăm o pizza cam sărată. Și am cerut un pahar cu apă de la robinet. Chelnerul se făcea că nu pricepe. S-a dus la bucătărie și l-am văzut șușotind cu un șef. Și mi-a adus apa”, a povestit Ciprian B.

„Am fost si eu candva la un restaurant cu destul de multe fițe, unde am vrut o salata cu ceva ton. Ton din conservă, evident. Mi-au zis că nu se poate, că li s-a terminat tonul. La 100 m era un Mega, mă gândeam că dacă luau de acolo o conservă pe care apoi o vindeau cu de trei ori prețul, tot ar fi ieșit în câștig…” a relatat Aura M.

Altcineva a vorbit despre experiența trăită într-un local din Franța.

„Cafenea într-un orasel de vreo 4000 de locuitori din Provence. Cerem două cafele și două croissante. Doamna, la vreo 60 de ani, ne spune «Nu mai avem, dar du-te la boulangeria de vizavi si ia ce vrei tu, ca sunt bune!»”, a relatat Marius M.