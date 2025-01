Vlad Pascu, declarație halucinantă în instanță: „Anumite acuzaţii care mi s-au adus sunt ridicole”

Judecătoria Mangalia a amânat pronunţarea pentru data de 31 ianuarie, în procesul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri. Inculpatul a susţinut în fața instanței că îşi regretă faptele, dar că sunt „ridicole anumite acuzații”.

Vlad Pascu a fost prezent vineri, 17 ianuarie, în faţa judecătorilor din Mangalia, la ultima înfăţişare a procesului privind tragicul accident din staţiunea 2 mai.

Procurorul de caz și avocații victimelor au cerut pedeapsa maximă de 10 ani, 6 luni și 20 de zile.

Nu mai puțin de cinci avocați l-au apărat pe Vlad Pascu la procesul de la Judecătoria Mangalia. Tânărul a spus în fața judecătorului că regretă cele întâmplate. A susținut că și-a scris memoriile pe un document de 12 pagini, pe care i l-a înmânat magistratului. În același timp a susținut că portretul său, creat de mass-media, ar fi nedrept.

„A fost o ședință tensionată, o să dau socoteală, știu că niciun cuvânt față de regretul față de faptele mele nu pot schimba ce s-a întâmplat sau să reducă suferința. Am scris un memoriu în ultimele două zile în camera de detenție și pe altă latură în ceea ce s-a zis în mass-media. Sunt filmulețe de nișă cu acele momente pentru a-mi zugrăvi o imagine rea, cu ceea ce am făcut în perioada post-liceală, am fost olimpic la matematică. Aș vrea să îl depun, sunt 12 pagini, note scrise", a declarat Vlad Pascu, în sala de judecată, potrivit Observator News.

„Vreau să am parte de un proces echitabil”

Vlad Pascu a mai spus că își dorește un „proces echitabil” și că nu s-a uitat la televizor atunci când s-au difuzat știri despre cazul său.

„Sunt ridicole anumite acuzații care mi s-au adus astăzi. Să luați o hotărâre. Vreau să am parte de un proces echitabil, cum ar trebui. Este de neimaginat, impactul psihologic, ce s-a întâmplat în mass-media a fost mult peste înțelegerea mea și de aceea prefer să nu mă mai uit la televizor. Vreau să pun în evidență cu apărarea pe care am avut-o", a mai spus el.

Vlad, care se află în arest din 20 august 2023, își regretă faptele, susținând că nu poate da timpul înapoi.

„Nu pot să dau timpul înapoi, nu pot să nu mai fiu în Vama Veche. A fost o chestie morală, că familia mea are o situație materială bună și a încercat de a ajuta persoanele vătămate, pentru cele decedate nu se mai poate face nimic", a mai spus acesta.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5:25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Șoferul fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa a șase substanţe interzise.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Instanţa a rămas în pronunţare până pe data de 31 ianuarie. Decizia nu va fi una definitivă.