Peste 220 de tone de deșeuri, oprite la graniță de comisarii Gărzii Naționale de Mediu

Comisarii Gărzii de Mediu au oprit la graniță, în perioada 21 octombrie - 14 noiembrie, 14 camioane încărcate cu peste 220 de tone de deșeuri, printre care piese auto uzate, bunuri second hand sau chiar camioane scoase din uz.

„În perioada 21.10.2024 – 14.11.2024, 14 transporturi încărcate cu aproximativ 227 de tone de deșeuri (camioane scoase din uz, anvelope uzate, material plastic, cauciuc, deșeuri de aluminiu, de la sortarea hârtiei și cartonului, piese auto uzate, etc.) și bunuri second hand (obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, saltele, anvelope, etc.) au fost respinse la intrarea în România la punctele de trecere a frontierei Borș II, Nădlac II și Vama Veche, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu – comisariatele județene Bihor, Arad, Constanța”, a informat Garda de Mediu pe Facebook.

Potrivit informațiilor furnizate de Garda de Mediu, documentele prezentate la punctele de trecere a frontierei arată că deșeurile și bunurile second hand proveneau de la diferite societăți comerciale din țări precum Germania, Cehia, Austria, Ungaria, Bulgăria, Letonia, Italia și Olanda.

Alte peste 200 de tone de deșeuri au fost oprite numai luna trecută de comisarii Gărzii de Mediu.

În luna august comisarii au blocat la intrarea în țară un tren cu 28 de vagoane, încărcate cu 1.500 de tone de deșeuri de fier și oțel provenite din Cehia. Firma din Galați care aștepta transportul trebuia să îl înregistreze în aplicația online ROAFM cu cel puțin 24 de ore înainte.