US Air Force se pregătește să scoată la zbor primul bombardier de generația a șasea

Bombardierul invizibil B-21 Raider al Forțelor Aeriene ale SUA , primul avion de generația a șasea, ar trebui să efectueze primul zbor până la sfârșitul anului în California.

„Pot confirma că B-21 desfășoară activități de taxi la sol. Testarea riguroasă este un pas critic în programul de test de zbor al B-21”, a confirmat astăzi un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene pentru The War Zone. „Testările ample evaluează sistemele, componentele și funcționalitățile. Această testare ne permite să atenuăm riscurile, să optimizăm designul și să îmbunătățim eficiența operațională”, a precizat sursa.

Toate aceste teste sunt realizate de Northrop Grumman în Baza 42 a US Air Force din Palmdale, California. Există și alte cinci B-21 în diferite stadii de producție acolo. Se preconizează că cele șase avioane de pre-producție vor forma nucleul unei forțe de testare la baza Edwards Air Force din California.

Reamintim că primul avion de generația a VI-a de serie din lume, noul bombardier intercontinental cu capabilități stealth (invizibil pentru radar) B-21 Raider a fost dezvăluit publicului în urmă cu un an de producătorul Northrop Grumman și beneficiarul US Air Force.

Potrivit reprezentanților Northrop Grumman, avionul prezintă de asemenea o „arhitectură deschisă”, ceea ce îi permite să se adapteze uşor la viitoarele progrese tehnologice. „Arhitectura sa deschisă” permite în special „integrarea viitoare a unor software-uri” capabile să-i amelioreze performanţele, în special autonomia sa, „pentru ca avionul să nu devină depăşit rapid”. Concret, deși seamănă cu B-2 Spirit, B-21 Raider este cu totul un alt avion. „Modul în care funcționează este extrem de avansat în comparație cu B-2, deoarece tehnologia a evoluat atât de mult în ceea ce privește capacitatea de încorporare a software-ului”, a spus Kathy Warden, director executiv al Northrop Grumman.

B-21 Raider va intra în serviciul US Air Force în următorii ani, pentru ca din 2026 să fie operate, în primă fază, în paralel cu vechile bombardiere B-1 Lancer, B-2 Spirit și Boeing B-52 Stratofortress, pe care în final le va „pensiona”. Pentru fabricarea și exploatarea a 100 de astfel de aparate timp de 30 de ani, Pentagonul va achita peste 203 miliarde de dolari. Producătorul susține că noul bombardier va fi capabil „să penetreze apărarea antiaeriană a inamicului și să lovească ținte oriunde în lume”.

De precizat că numele „Raider” este inspirat dintr-un raid efectuat de colonelul James Doolittle pentru a bombarda Tokyo în 1942, prima lovitură americană asupra teritoriului japonez în cel de-Al Doilea Război Mondial, ca represalii la atacul aviaţiei japoneze asupra bazei americane la Pearl Harbor, în Hawaii