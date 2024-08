Stenograme explozive cu blonda lui Coldea, Marina Pandarof: „Pune-mi bani pe card că eu nu mai am bani să-i dau lu ăla”

Fostul director al companiei de apă din Slatina, Marius Cătălin Ușurelu (fost președinte PSD Scornicești), a fost trimis în judecată de procurori pentru cumpărare de cocaină de la Marina Pandarof, cunoscută opiniei publice drept „blonda lui Coldea”.

Potrivit rechizitoriului întocmit de DIICOT, Marina Pandarof și Ușurelu sunt acuzați de trafic de droguri. Ușurelu, care a ocupat și funcția de președinte al PSD Scornicești până în 2022, a fost promovat ulterior de partid în funcția de șef al companiei de apă din Slatina. Ulterior, el a fost promovat de PSD în funcția de șef al companiei de apă din Slatina, de unde a demisionat pe 10 iulie 2024.

Romaniatv a prezentat conversațiile dintre Marina Pandarof și Marius Cătălin Ușurelu.

Data 09.02.2022, ora 12.38

MARINA: Alo!

CĂTĂLIN: Ce faci? Bună!

MARINA: Bună! Bine. Tu?

CĂTĂLIN: Eee… ce dracu să zic… Are fiu-miu Covid. Suntem în izolare.

MARINA: Vii la București?

CĂTĂLIN: Da, da, vin. Vorbești cu Romi și cu aia să-mi ia… să-mi aducă și mie 3 de-alea, că, dacă trebuie să stau vreo 5 zila în casă, înnebunesc!

MARINA: Bine. Hai…

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

Fata 23.02.2022, ora 10.50

MARINA: Ce faci pân oraș?

CĂTĂLIN: Ăăăă, mă duc până la… pân la Consiliu’ Județean să vorbesc ceva…

MARINA: Deci, fii atent aicea, care e treaba! Pune-mi bani pă card că eu nu mai am bani să-i dau lu ăla și ălalalt a plecat și ăsta nu îmi dă pe datorie!

CĂTĂLIN: Bă, dar tu n-ai bani până ajunge Romi acasă?

MARINA: Nu am niciun ban! N-am niciun ban! Am 5000 de euro, mâine, facturi, jur că n-am niciun ban!

CĂTĂLIN: Pă bune?!

MARINA: Da. Am Casco la mașină două mii și 500… chiria… N-am bani, jur că n-am! Îți dădeam.

CĂTĂLIN: Am înțeles … Hai că-i pun lu Romi. Azi sau mâine cel târziu. Că el vine poimâine, nu?

MARINA: Nu… el vine… a zis că să îi dau… în seara asta…

CĂTĂLIN: Vineri a zis că vine.

MARINA: Păi, vine vineri la Slatina, da mâine dimineață pleacă la Drăgănești.

CĂTĂLIN: Am înțeles. Hai… OK.

MARINA: Pune-i astăzi 20 de milioane!

CĂTĂLIN: Bine, bine. Hai că mă descurc și văd io cum îți pun.

MARINA: Ce?

CĂTĂLIN: Pă contu lu Romi, nu?

MARINA: De Revolut, da.

CĂTĂLIN: Pe Revolut, am înțeles.

MARINA: Și poți să mai îmi pui și mie ceva că sunt săracă.

CĂTĂLIN: Da, n-am pă Revolut, băga-mi-aș craci… N-am pă Revolut!

MARINA: Aaa … păi, n-are cont decât la Revolut, el.

CĂTĂLIN: Hai. Hai că văd cum fac.

MARINA: Hai și pune-mi și mie cinci milioane, că n-am niciun ban!

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

Data 23.02.2022, ora 22.06:

MARINA: Unde, unde e ROMI?!

CĂTĂLIN: Păi, nu știu unde e, că și eu îl sun dar nu-mi răspunde.

MARINA: Are telefonul închis, frate, nu dăm de el. Mi-a scris gagică-sa: Unde dracu e Romi, că nu dau de el?! E panicată aia, toată!

CĂTĂLIN: Păi, și eu vorbisem ceva cu el și văd că nu mai răspunde acuma.

MARINA: A luat alea… și așa… dar mi-a scris gagică-sa, plânge aia că nu dă de el, că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva!

CĂTĂLIN: Deci, am vorbit io cu el pe la 6 …. 5 … 6

MARINA: Tu unde ești? Da, știu. M-a adus pe mine la 8 la Brasserie.

CĂTĂLIN: Da? Nu știu nimic de el!

MARINA: Stai … Stai un minut că-s în lift! Stai un minut! Hai că te sun înapoi într-un minut. Bine?

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

Data 23.02.2022, ora 22.06:

CĂTĂLIN: Ai dat de el?

MARINA: Nu, măi frate! Îmi scri gagică-sa că e terminată, că nu dă de el de două ore!

MARINA: Păi, nu răspunde ăsta! Are telefonul închis …

CĂTĂLIN: Mă, ești nebun?

MARINA: Nu știu. S-o fi întâmplat ceva. El nu are niciodată telefonul închis, ești nebun?! Și i-am… m-a lăsat pe mine la 8 și 20 la Brasserie, i-am lăsat alea pentru tine și nu… omu are telefonul închis la 8 și 10. M-a sunat nevastă-sa că plânge, că nu știe… nu s-a întâmplat niciodată așa….

CĂTĂLIN: Ce dracu, dă două ore are telefonul închis?

MARINA: Ce?

CĂTĂLIN: De două ore are telefonul închis?

MARINA: De două ore are telefonul închis, ești nebun?! Și el nu face așa ceva, never-ever.

CĂTĂLIN: Mamă, mamă! Da… ce să zic… ?

COVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

Data 23.02.2022, ora 22.42

MARINA: Alo!

CĂTĂLIN: Alo!

MARINA: Nu știu mă, să-mi bag …., nu dăm de ăsta, mă sună nevastă-sa plângând, m-a luat paranoia. Ești nebun?!

CĂTĂLIN: Păi și pă mine, să știi, că m-a luat paranoia!

MARINA: Ceva s-a întâmplat, na… băiatu ăsta n-are… în viața lui telefonul deschis.

CĂTĂLIN: Adică, ce dracu … cum să fi dispărut?

MARINA? Păi și, pân la urmă, și dacă-l lua poliția, în p**a mea, nu-i închidea telefonu’…

CĂTĂLIN: Ba da. Poa’ să ți-l ia.

MARINA: Mmm… nu… e exclus…

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – ARABAGIU ROMULUS

Data 23.02.2022, ora 22.59:

MARINA: Alo!

ROMI: Da! Da.

MARINA: M-auzi? Răspunde-i Alinei că e paranoia! Am sunat pă toată lumea! M-a luat capu! Ești OK?

ROMI: Acuma am plecat. M-a oprit la… M-a oprit la un control de rutină …

MARINA: Așa…

ROMI: Și mi-a găsit alea-n mașină. M-a oprit. Erau vreo 3 inși acolo.

MARINA: Așa …

ROMI: M-au întrebat ce e cu alea, le-am zis că pentru consum propriu.

MARINA: Așa…

ROMI: A mai luat pă încă unu, din altă mașină, ne-au dus la secție, ne-au făcut proces-verbal!

MARINA: Așa…

ROMI: Mi le-a luat.

MARINA: Și?!

ROMI: Acuma… acuma mi-a dat drumu și mi-a zis că o să … o să fiu anunțat de poliție când…

MARINA: Că ce?

ROMI: O să fiu anunțat de poliție când mi se… instrumentează sau…

MARINA: Pfoai de… ! Te sun înapoi.

ROMI: Dosaru’ la Parchet.

MARINA: Vai de capul meu, nu pot să cred așa ceva! Da unde te-a oprit?

ROMI: Ăăă… pă Eliade cu Primăverii. Pe-acolo.

MARINA: Bine.

ROMI: Și m-a luat la… M-a luat la Secție, au venit cu câinele, a mirosit prin toată mașina, m-au pus să desfac bagaju’ …

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

data 23.02.2022, ora 23.01

CĂTĂLIN: Alo!

MARINA: Alo! L-a prins p-ăla, ești nebun?!

CĂTĂLIN: Ce?!

MARINA: L-a prins pă Romi, ești nebun?! Mi s-a făcut rău!

CĂTĂLIN: De ce? Cu aia… ?

MARINA: Cu câine… nu știu… control de rutină…

CĂTĂLIN : Și i-a găsit ceva… ? Pă el?

MARINA: Da. Alea ale tale. Le-a luat, tot.

CĂTĂLIN: Bă, ești nebun?!

MARINA: Deci, m-a luat cu leșin! Doamne!

CĂTĂLIN: De unde ai aflat?

MARINA: Mi-a … M-a su … Mi-a răspuns el. Hai, te sun înapoi.

CĂTĂLIN: Mamă!

MARINA: Pa!

CONVERSAȚIE MARINA PANDAROF – CĂTĂLIN UȘURELU

data 24.02.2022, ora 12.49

CĂTĂLIN: Ce mai știi? Ce-ai mai aflat?

MARINA: Nimic, ce să mai știu?

CĂTĂLIN: Nu mai știi nimic, ă?

MARINA: Îmî …

CĂTĂLIN: Nu te-ai văzut cu el, ă?

MARINA: M-am văzut cu el și am vorbit, dar era așa… șocat. Ești nebun?!

CĂTĂLIN: Am înțeles… Hai să vedem unde ajunge… unde-i ajunge dosaru’ și să vedem … Să-mi dai și mie numele lui, acolo…

MARINA: Ăăă… da pot să-ți dau buletinul să întrebi?

CĂTĂLIN: Nu acuma. După ce îl cheamă pă el, că așa, degeaba mi-l dai acuma, că acuma n-apare nicăieri.

MARINA: Aha.

CĂTĂLIN: Dacă i se face dosar… N-are ce să afle acum.

MARINA: Am înțeles.

CĂTĂLIN: Atunci vedem la cine ajunge și…

MARINA: Aha.

CĂTĂLIN: Că am io pe p-aici, pân Slatina… care îi mai știe pă ăia …

MARINA: Am înțeles. Aha. Bine, boss. Hai…

CĂTĂLIN: Bine, boss. În rest, toate bune?

MARINA: În rest, toate bune. A-nceput războiu…

CĂTĂLIN: Dă-l dracu!

MARINA: Glumesc … N-a început mă! Io nu cred.

Miercuri, 31 iulie 2024, procurorii DIICOT au trimis în judecată pentru trafic de droguri trei inculpați cercetați în stare de libertate, printre care şi „blonda lui Coldea”, Marina Pandarof, dar și un șef al unei societăți de stat din Olt.

Prin rechizitoriul din data de 31 iulie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală, Secția de combatere a traficului de droguri au dispus trimiterea în judecată a 3 inculpați cercetați în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor trafic de droguri de mare risc, deţinere ilegală de droguri de mare risc în vederea consumului propriu și cumpărare de droguri de mare risc în vederea consumului propriu.

Din materialul probator administrat a rezultat că la data de 23.02.2022, unul dintre inculpați a fost prins în flagrant, pe o stradă din Sectorul 1 al municipiului București, în timp ce deținea în autoturismul pe care-l conducea, cantitate de 2,38 grame cocaină, ambalată în trei punguțe. Drogul de mare risc descoperit asupra acestuia a fost preluat de la o inculpată în cauză, în baza unei înțelegeri prealabile, în scopul transportului către cumpărătorul final, un alt inculpat, care a și efectuat plata”, se precizează în comunicat.