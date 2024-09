The New York Times: Comisarul european pentru Apărare, un rege fără regat. Europa nu are armată

Confruntată cu amenințarea rusă și cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană are din această săptămână, pentru prima oară în istorie, un comisar pentru Apărare și Spațiu, în persoana fostului premier lituanian Andrius Kubilius.

Numai că, așa cum scriu și jurnaliștii de la The New York Times, primul comisar european pentru Apărare este ”un rege fără regat”. Și asta deoarece Uniunea Europeană nu are o armată și nici un ministru al Apărării, iar responsabilitățile și resursele de care va dispune Andrius Kubilius nu au fost deocamdată clarificate, la câteva zile după ce a fost numit în noua funcție.

Apreciat în Lituania după ce a redresat economic țara ca urmare a crizei financiare din 2008, Andrius Kubilius are acum o răspundere extrem de mare, sarcina sa în funcția de comisar european pentru Apărare fiind aceea de a consolida apărarea în Europa, o prioritate clară a noii Comisii Europene.

„El va lucra pentru a dezvolta o uniune europeană a apărării și pentru a consolida investițiile noastre în capacități industriale", a precizat Ursula von der Leyen după ce l-a prezentat pe 17 septembrie pe Andrius Kubilius.

”Uniunea Europeană și-a asumat creșterea capacităților militare. Însă banii sunt puțini, responsabilitățile nu sunt clare, iar noua funcție este mai mult despre producătorii de armament decât despre soldați”, spun Steven Erlanger și Jenny Gross, autorii articolului din The New York Times.

Iar sarcina noului comisar european este una extrem de dificilă, în condițiile în care războiul din Ucraina a arătat probleme mari privind capacitatea Europei de a se apăra singura. Armatele sale au efective reduse și adesea slab dotate. Iar în condițiile în care cheltuielile pentru sectorul militar cresc foarte încet, Europa rămâne dependentă de Statele Unite pentru echipamente militare-cheie și fonduri.

Bugetul uriaș necesar pentru apărare

Înainte să își dea demisia în această săptămână, Thierry Breton, fostul comisar pentru piețe interne și securitate, a estimat că ar fi necesare 100 de miliarde de euro anual pentru apărarea Europei.

”Iar cum Europa nu are armată colectivă, Andrius Kubilius va fi în realitate comisar pentru industria europeană de armament și nu pentru apărare”, mai precizează jurnaliștii de la The New York Times.

Deocamdată, Uniunea Europeană este extrem de departe de ținta de 100 de miliarde de euro anual pentru apărare, putând cheltui doar 1,5 miliarde euro pentru perioada 2025-2027 conform strategiei deja bugetate.

In a recent comprehensive report on how to revive European growth and competitiveness, Mario Draghi, the former Italian prime minister and governor of the European Central Bank, supported the new commissioner’s job.

”Europa cumpără peste 60% din echipamentul său militar din Statele Unite, iar alte 15 procente din țări din afara Uniunii Europene. Așa că dacă armamentul european ar fi mai competitiv, asta ar fi foarte bine pentru companiile europene și plătitorii de taxe”, spune Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei.