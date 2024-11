Putin vrea să unească Gazprom, Lukoil și Rosneft, pentru a depăși SUA și a concura cu Arabia Saudită

Rusia explorează planul de a reuni giganții din energie Gazprom, Lukoil și Rosneft, într-un mega producător de energie, care ar concura cu Arabia Saudită și ar depăși producția americanilor.

În cadrul unui scenariu aflat în discuție, gigantul Rosneft Oil, susținut de stat, ar absorbi producătorul de stat Gazprom Neft - o subsidiară a exportatorului de gaze naturale Gazprom - și Lukoil, deținută independent, au spus oameni familiarizați cu discuțiile. Toți trei sunt sub sancțiuni americane.

Compania rezultată ar fi cu ușurință al doilea cel mai mare producător de țiței din lume, după Aramco din Arabia Saudită. Pompând de aproape trei ori producția Exxon Mobil, cel mai mare producător american, o entitate combinată ar putea permite Rusiei să obțină prețuri mai mari de la clienți din locuri precum India și China.

Discuții între directori și oficiali guvernamentali au avut loc în ultimele luni. Ele pot duce sau nu la o înțelegere, iar detaliile oricărui plan s-ar putea schimba, au spus oamenii.

Directorii Rosneft și Lukoil s-au opus mereu

Speculațiile despre fuziuni și preluări apar periodic în Moscova și Sankt Petersburg, dar în ultimul deceniu nu au existat tranzacții mari de energie. Obstacolele includ opoziția unor directori Rosneft și Lukoil, precum și provocarea de a strânge fonduri pentru a plăti acționarii Lukoil, au spus unii dintre oameni.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat că administrația nu cunoaște un acord.

Un purtător de cuvânt al lui Rosneft a spus că raportarea The Wall Street Journal este falsă, pe baza informațiilor de care dispune. El a spus într-un e-mail că articolul din Jurnal „ar putea avea drept scop crearea de avantaje competitive pe piață în interesul altor participanți la piață”. Întrebat la telefon ce informații consideră Rosneft inexacte, purtătorul de cuvânt a spus că nu are voie să răspundă la întrebări.

Un purtător de cuvânt al Lukoil a declarat că nici compania, nici acționarii săi nu sunt în proces de negocieri de fuziune „cu nicio parte, deoarece acest lucru nu ar fi în interesul companiei”.

Purtătorii de cuvânt ai Gazprom Neft și Gazprom nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Discuțiile subliniază dorința lui Putin de a reuni sectorul energetic pentru a-și sprijini efortul de război, au spus oamenii familiarizați cu subiectul. Președintele Rusiei, au spus unii dintre ei, își imaginează un gigant energetic capabil să concureze cu Arabia Saudită într-un moment în care cererea de petrol, deși încă enormă, încetinește în fața unor alternative mai ecologice.

Petrolul și gazele sunt „sângele” Rusiei

Petrolul și gazele sunt sângele vital al economiei Rusiei, furnizând aproape o treime din veniturile federale și dând influența lui Putin în întreaga lume. Succesul Rusiei de a-și stabiliza economia în fața sancțiunilor occidentale se datorează în mare parte industriei sale petroliere.

Un exportator campion ar putea fi mai capabil să reziste sancțiunilor occidentale, care au complicat exporturile, au împiedicat noi proiecte mari de petrol și gaze și au strâns plățile , au spus oamenii. Discuțiile, deși influențate de războiul din Ucraina, sunt menite, de asemenea, să pregătească Rusia pentru o eventuală dezgheț postbelic a relațiilor economice.

Aducerea Lukoil sub controlul direct al statului ar marca un mare pas către desfacerea completă a privatizării bogățiilor minerale ale Rusiei după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Putin a reorganizat fără milă industria petrolieră

Când a ajuns la putere în urmă cu un sfert de secol, Putin a reorganizat fără milă industria petrolieră post-sovietică fragmentată, arestând oligarhii și redistribuind puterea aliaților săi. Puținii jucători din ziua de azi mențin niveluri diferite de independență față de guvern, dar toți sunt văzuți ca fiind în cele din urmă conformi cu dorințele Kremlinului. Liderii celor trei giganți petrolieri sunt considerați printre cei mai puternici jucători de pe orbita lui Putin.

Pentru Putin, o combinație implică riscuri. Prezența feudelor companiilor petroliere împiedică orice șef să câștige prea multă influență. Companiile petroliere ale Rusiei cooperează ca parte a cartelului OPEC+, dar concurează pentru cota de piață și luptă pentru favoarea guvernului.

Susținătorii planului cred că o companie combinată ar putea câștiga mult mai mulți bani, au spus unii dintre oameni. Un motiv: petrolul de la toate cele trei companii ar putea fi vândut cu ajutorul marii brațe comerciale a Lukoil cu sediul în Dubai, Litasco.

Rosneft, în special, a întâmpinat dificultăți în maximizarea profiturilor din exporturile sale. Sancțiunile occidentale permit Rusiei să vândă petrol, dar încearcă să limiteze cât câștigă și unde poate ajunge țițeiul.

De la începutul războiului, Rosneft s-a bazat pe o rețea secretă de firme comerciale și de transport maritime conduse de un comerciant puțin cunoscut din Azerbaidjan pentru a trimite țiței cumpărătorilor, a raportat Jurnalul în acest an. Uneori, această operațiune s-a chinuit să extragă plăți din India și din alte părți, potrivit unor oameni familiarizați cu afacerile sale și documentele văzute de Journal.

Pe lângă unitatea de tranzacționare, Lukoil are rezerve în Orientul Mijlociu, Africa, America și Rusia. Unul dintre cei doi producători independenți importanți rămași ai Rusiei, Lukoil are, de asemenea, o rețea de benzinării, deține rafinării în Europa de Est și are o listă la Moscova.

Cine se opune „cade” de la fereastră

La o săptămână după invazia Ucrainei din 2022, consiliul lui Lukoil a cerut încetarea luptei într-o scrisoare deschisă adresată acționarilor, clienților și angajaților, făcând ca o companie rusă rară să se fi opus în mod public războiului. Ravil Maganov, pe atunci președinte, a murit când a căzut de la fereastra unui spital din Moscova șase luni mai târziu, a informat presa de stat la acea vreme.

Șeful de multă vreme Vagit Alekperov — fost ministru sovietic adjunct al energiei și cea mai bogată persoană din Rusia anul trecut, potrivit Forbes — a demisionat oficial din funcția de președinte Lukoil în aprilie 2022, la câteva zile după ce a fost sancționat de Regatul Unit. El rămâne cel mai mare acționar.

Un acord ar zgudui coridoarele rusești ale puterii. Un actor principal în discuții este șeful Rosneft Igor Sechin, un confident al lui Putin din anii 1990 și fost viceprim-ministru.

Sub Sechin, Rosneft s-a extins într-un producător masiv, s-a asociat cu Exxon și a primit investiții de la BP și fondul suveran al Qatarului. În tot acest timp, SUA a spus că atunci când l-au sancționat în 2014, Sechin a arătat „loialitate totală față de Vladimir Putin”.

El a jucat un rol major în relațiile externe datorită legăturilor strategice ale lui Rosneft cu guvernele străine. Fiul său în vârstă de 35 de ani a murit la începutul acestui an .

Nu este clar dacă Sechin ar conduce vreo companie combinată, au spus unii dintre cei familiarizați cu discuțiile. Un alt posibil lider al grupului ar putea fi Aleksandr Dyukov, căruia analiștii îl creditează că a introdus cea mai avansată tehnologie de extracție a petrolului din Rusia în calitate de CEO al celui mai mic dintre cei trei producători, Gazprom Neft.