Impresară din România, invidioasă pe Ivana Knoll. De ce e dezgustată de suportera Croației

O impresară din România, Laurette Nogo, s-a trezit să o critice pe pe cea mai hot femeie de la Campionatul Mondial din Qatar. Aceasta susține că Ivana Knoll se folosește de diverse aplicații pentru a-și edita pozele, ignorând faptul că suportera Croației a fost fotografiată și de agentiile de presă în tribunele de la CM.

Fosta Miss Croația a făcut senzație la Campionatul Mondial din Qatar, stârnind admirația bărbaților, dar și invidia unor femei. Una dintre ele, Laurette Nogo, impresar din România care activează în Franța, susține că frumoasa croată nu ar dispune de formele voluptoase care apar în postările de pe Instagram.

Impresara franțuzoaică și-a exprimat dezgustul cu privire la toată atenția care a fost îndreptată asupra Ivanei Knoll pe parcursul turneului final. Nici Emiliano Martinez, portarul Argentinei, nu a scăpat de tirada lui Laurette Nogo, care a criticat gestul obscen făcut de goalkeeperul celor de la Aston Villa la festivitatea de premiere.

„Dezgustată de acest final de Campionat Mondial, la modul cel mai serios, dar nu și de meciuri (chiar le-am urmărit pe toate:))), nu și de singurul jucător, prieten ce l-am avut pe teren, care este cel mai frumos feeling. Dar this is another story (n.r – asta e o altă poveste).

Revenim, o așa numită Miss Croația, promovată ca fiind cea mai frumoasă femeie de la mondial, în ciuda faptului că folosește photoshop de genul perfect face sau perfect body, idk (n.r. – fața perfectă sau corp perfect).

Gestul mizerabil făcut de un campion mondial atât în Qatar cât și la întoarcerea în Argentina consider că pornește de la cei 7 ani de acasă, și am zis tot. Insultele rasiste pentru Aurelien Tchouameni, Randal Kolo Muani și Kingsley Coman, care nu își aveau niciun rost, dar așa sunt oamenii din afara terenului, consideră că își permit mai multe în momentul în care nu câștigă echipa favorită.

Făcută praf de Mititelu jr

Dragilor, tout n’est pas rose dans la vie (n.r. – nu este totul roz în viață). În afara de portarul Argentinei, care pentru mine nu are nume e pur și simplu un „nobody”, Tchouameni, Kolo Muani și Coman chiar sunt eroi și ar merita doar respect din partea noastră, a tuturor. Cât despre miss Croația, ar fi fost mult mai frumos ca presa să caute, nu știu, poveștile femeilor care sunt și în spatele bărbaților de pe teren, nu a unei „single hot lady”, măcar de ar fi too hot to handle fără photoshop. Zic și eu, acum, fiecare cu ce îi place”, a scris Laurette Nogo pe Facebook, într-o combinație ce se vrea interesantă de mai multe limbi.

Laurette Nogo a mai fost implicată într-un scandal în 2021, când s-a certat cu Adrian Mititelu jr, patronul FCU Craiova. ”Nu înțeleg de unde a răsarit această închipuită de sex incert care să îmi facă mie socoteliile la bani. Eu vorbeam de impresari acolo, nu de pretendente la emisiunea lui Capatos”, spunea atunci Mititelu după o tiradă a impresarei la adresa sa.