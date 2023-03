Dinamo a prins la mustață play-off-ul din Liga 2. De unde începe lupta pentru promovare

Ultima etapă din sezonul regulat al Ligii 2 s-a încheiat astăzi. Dinamo a reușit să prindă primele 6 locuri in extremis, după ce a remizat acasă, 1-1, cu Poli Timișoara. Astfel s-au stabilit echipele care merg în play-off și play-out, urmând ca luni să aibă loc tragerea la sorți a programului de joc.

Gloria Buzău, Dinamo și Unirea Slobozia au terminat cu același număr de puncte 31, pe locurile 5, 6 și 7. Buzoienii și bucureștenii merg în play-off după un clasament în trei, datorită rezultatelor directe. Gloria Buzău are 6 puncte, Dinamo are 3 puncte și Unirea Slobozia nu are niciun punct.

CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzău și Dinamo s-au calificat în play-off, iar restul de 14 echipe vor fi împărțite în două grupe, în play-out. Spre deosebire de Liga 1, în play-off-ul și play-out-ul din Liga 2 punctele nu se înjumătățesc. Fiecare echipă va păstra pentru faza a doua a sezonului punctele obținute în cele 19 partide din sezonul regulat, scrie gsp.ro.

Mii de fani au aplaudat performanța

Dinamoviștii, care de puțină vreme au un nou acționariat, au sărbătorit împreună cu mii de fani performanța care părea în urmă cu ceva vreme, după un început dezastruos de sezon pentru alb-roșii.

„A fost un meci intens, ca pe vremuri. Dar așa cresc echipele. Mă bucur că ne-am calificat în play-off cu acest egal. Nu am făcut niciun calcul. Orice calcul faci, nu prea se întâmplă. Dar chiar dacă azi nu a fost așa cum ne-am dorit, nu trebuie să luăm din merit acestor băieți fantastici. Îmi aduc aminte cum i-am găsit. Erau triști și dezamăgiți. Acum, ne-am calificat și e meritul lor.

Acest prim pas pe care-l facem, îl dedic fanilor. Ce am văzut azi nu am văzut de multă vreme. A fost o atmosferă fantastică. Cei care au rămas alături de noi cred că sunt mândri. Ne dorim să-i aducem pe toți lângă noi, să aducem spiritul lui Dinamo.

Excursia noastră nu se oprește aici. Am bifat o bornă. Am intrat în play-off, poate și cu puțin ajutor divin, și să mergem mai departe. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în play-off. Va fi frumos. Se poate întâmpla orice. Vom lua totul meci cu meci. Important este să te depășești de la meci la meci, de la zi la zi. Asta am reușit. Am creat o mentalitate demnă de Dinamo. Dinamo înseamnă presiune și să te bați pentru fiecare meci”, a spus Ovidiu Burcă în emisiunea „Liga DigiSport”.

Echipele calificate în play-off-ul Ligii 2

CSA Steaua - 40p

Poli Iași - 40p

Oțelul Galați - 36p

Unirea Dej - 32p

Gloria Buzău - 31p

Dinamo - 31p

Partidele din play-off se vor juca în sistem tur-retur, rezultând 10 etape.

Primele două echipe (cu drept de promovare) merg direct în Liga 1. Următoarele două vor juca un baraj (tur- retur) cu locurile 7 și 8 din play-out-ul Superligii. Cine va învinge în baraje va juca în ediția viitoare din Liga 1, iar formațiile care vor pierde vor evolua în Liga 2.

Grupa A din play-out-ul Ligii 2

Unirea Slobozia - 31p

CSM Slatina - 27p

Csikszereda - 26p

CSC Șelimbăr - 24p

Metaloglobus - 21p

Minaur Baia Mare - 16p

Poli Timișoara - 13 p

Grupa B din play-out-ul Ligii 2

Concordia Chiajna - 29p

FC Brașov - 28p

Viitorul Tg. Jiu - 25p

CSC Dumbrăvița - 24p

Progresul Spartac - 17p

Ripensia Timișoara - 16p

Unirea Constanța - 12p

Programul play-out-ului Ligii 2

Partidele din play-out se vor juca într-o singură manșă. Echipele de pe locurile 6 și 7 vor retrograda în Liga 3. Echipele de pe locurile 5 vor juca un baraj (tur-retur), în dublă manșă, pentru menținerea în Liga 2