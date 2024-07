Ciprian Marica, sfaturi pentru Guvern după ce tricolorii au pierdut împotriva Olandei: „Sportul trebuie să fie una dintre prioritățile naționale”

Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale de fotbal, a declarat că sportul ar trebui să devină una dintre prioritățile naționale ale României.

„Mulțumim, tricolori! Mulțumim, Zid Galben! Mulțumim, România!

Am trăit momente speciale alături de voi!

Și acum, la înfrângere, m-a impresionat devotamentul și abnegatia unui Ianis rănit, care nu a ezitat să se sacrifice.

Si lacrimile lui Rațiu, românul care a trăit printre străini!

Mi-a plăcut că lumea toată a reînceput să vorbească de bine despre români.

Pentru toate astea, ar fi păcat că țara asta să nu aducă sportul între prioritățile naționale! Ar fi păcat pentru România!”, a scris Ciprian Marica pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă Ciprian Marica, cu încurajări și urale pentru parcursul de până acum a „Generației de Suflet” au venit și premierul țării, Marcel Ciolacu, selecționerul și antrenorul echipei naționale, Edward Iordănescu și fostul selecționer al naționalei, Gheorghe Hagi.

„Mulţumesc echipei naţionale! Aţi reuşit să uniţi - din nou - toţi românii! România are viitor!”, a scris şeful Executivului pe pagina sa de Facebook.

„Ne-a dat puțin peste cap ce s-a întâmplat. Ianis (n.r. –Hagi) s-a lovit, Mogoș a făcut comoție. A trebuit să facem improvizație la improvizație.

Pentru mine, lucrurile sunt clare, eu sunt mândru de ce s-a realizat aici. Cred că echipa națională poate să crească. Am nevoie de odihnă. Sincer, au fost multe nopți cu 3-4 ore de somn. Am nevoie de odihnă, apoi, cu siguranță, va fi o discuție cu federația și mai ales va fi o discuție cu familia mea”, a declarat la finele meciului selecționerul și antrenorul naționalei, Edward Iordănescu, cel care a și denumit echipa ca fiind „Generația de suflet”.

De asemenea, Fostul selecţioner, Gheorghe Hagi, a declarat la finalul partidei în care România a fost învinsă de Olanda, cu scorul de 3-0, în optimile Euro 2024, că naţionala pregăti de Edward Iordănescu trebuie felicitată, pentru că a intrat în istorie prin parcursul de la Campionatul European.

„În primul rând trebuie să-i felicităm, pentru tot parcursul pe care l-au avut, pentru că au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune. E clar că din grupe când ieşi întâlneşti adversari foarte buni. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda e o echipă foarte bună, şi colectiv, şi individual a avut controlul meciului, a controlat şi ritmul şi intensitatea jocului. Noi am făcut tot ce am putut, dar e un proces, din orice meci înveţi. Trebuie să mergem înainte, deocamdată atâta pot, trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce mai e de făcut, să devenim mai buni pentru a face performanţe şi mai mari”, a afirmat Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis, jucător care a fost accidentat în primele doar două minute ale meciului, pentru ProTV.

Naţionala de fotbal a României a părăsit Campionatul European de fotbal - Euro 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3 - 0 (1 - 0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.