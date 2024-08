Cum arată casa Danei Rogoz de la Viscri. „O să fie un vis! E deja!” FOTO

Actrița Dana Rogoz a publicat fotografii cu casa pe care o deține împreună cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, la Viscri.

În urmă cu patru ani, actrița Dana Rogos și soțul ei, regizorul Radu Dragomir au cumpărat o casă în cunoscuta localitate Viscri, cadou la împlinirea a opt ani de căsnicie.

Vorbim de o casă săsească din Viscri, satul din judeţul Braşov făcut celebru de prinţul Charles, aflată într-un stadiu mare de degradare, care a fost restaurată în tot acest timp. Acum casa este aproape finalizată iar actrița a împărtășit pe Facebook câteva fotografii cu imobilul.

”Alatăieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja!

Aşa că azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei (încă nu putem locui în casă, mai trebuie să avem puţină răbdare), iar apoi am luat micul dejun la @viscrigram. Ne-am plimbat cu bicicleta ("bicibuzul" pe care încăpem toţi 4), am jucat badminton, apoi am mers către un magazin de antichităţi din jud Harghita, de unde ne-am ales o sobă superbă de fontă pentru camera mică a copiilor. În camerele mari vom avea sobe de la @teracotamedias, care se vor monta chiar zilele acestea! Mai e foarte puțin, dacă deja discutăm despre mobile și baterii la baie, nu?”, a scris actrița pe Facebook.