Eliminare surpriză la Survivor România! Ce concurentă părăsește competiția și cine beneficiază de un mare avantaj

După ce marți seară două concurente au fost propuse spre eliminare, a urmat un nou consiliu în care gazda emisiunii a anunțat cine este concurenta care părăsește concursul cu doar câteva etape înainte de marea finală.

Marți seară, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură deznodământul unei noi seri în care au fost deciși concurenții propuși spre eliminare. Andrei Krișan a câștigat pe parcursul zilei un nou colan de Imunitate și astfel a fost protejat în consiliul de votare. De asemenea, el a avut dreptul de a propune un coleg spre eliminare.

Astfel, votul lui Krișan a fost unul surprinzător, fiind îndreptat spre una dintre fostele Războinice. Votul de grup a fost Ștefania Stănilă, pe care foștii Războinici au propus-o spre eliminare.

Miercuri seară, concurenții s-au reunit din nou la consiliul de eliminare și una dintre concurente a părăsit competiția. La finalul serii, domnul Dan a rostit numele Andreei Moromete. Deși a deținut un simbol ce îi putea oferi Imunitatea în acest consiliu, Andreea Moromete a preferat să nu îl folosească.

Gest superb făcut de Andreea pentru o altă concurentă

Andreea Moromete a cerut voie să îi ofere simbolul Imunității Alexandrei Porkolab care îl va putea folosi în următorul consiliu. Alexandra a fost uimită de decizia Andreei.

„Sunt șocată. Dacă de obicei am cuvintele la mine, de data asta Andreea a reușit să mă lase fără. Nu mă așteptam nici să ajungă la mine ăsta, ea îl merita din plin”, a afirmat Alexandra Porkolab.

Andreea Moromete a avut un discurs emoționant după ce domnul Dan i-a rostit numele.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria.”, a declarat Andreea Moromete.

Domnul Dan a întrebat-o pe Andreea de ce a ales să nu folosească simbolul în favoarea sa. Ea a afirmat că scopul său a fost să demaște oameni dorindu-și acest lucru mai mult decât să se protejeze pe ea.

„Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe. Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”, a spus Andreea Moromete, relatează protv.

La final, Andreea și-a luat rămas bun de la ceilalți concurenți pe care i-a îmbrățișat, mai puțin pe Andrei Krișan, cel care a propus-o spre eliminare.