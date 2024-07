Ciolacu dă asigurări cu privire la consumul ridicat de energie: „Încercăm să gestionăm această situație”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că până în acest moment instituţiile de linie au făcut faţă problemelor ivite ca urmare a consumului mare de energie electrică, înregistrat pe fondul temperaturilor ridicate cu care se confruntă România în această perioadă, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat de presă ce măsuri vizează Guvernul pe subiectul consumului sporit de energie înregistrat în această perioadă pe fondul perioadei de caniculă din ţara noastră.

"Am avut şi azi de dimineaţă împreună cu domnul vicepremier o întâlnire cu ministrul Energiei. Dânsul, aţi văzut că a şi făcut un anunţ, că stă de vorbă cu toţi producătorii, cu distribuitorii. Încercăm să gestionăm cât mai bine această situaţie care o să mai dureze, din câte am înţeles, câteva zile, cu aceste temperaturi ridicate. Până acum a făcut faţă, au existat întreruperi, cum a fost la Spitalul Fundeni, dar există generatoare, există lucruri pregătite, deci ... Până-n acest moment, din punctul meu de vedere, am făcut faţă acestei perioade ", a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a făcut declaraţiile la finalul conferinţei ordinare de alegeri a PSD Sector 3, unde a participat în calitate de preşedinte al partidului.