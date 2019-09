VIDEO Puşcaş, ratarea sezonului: Atacantul lui Reading i-a şocat pe englezi. Ce a spus comentatorul meciului

George Puşcaş a fost vândut, în această vară, de Inter Milano la Reading, formaţie care evoluează în Championship, prima divizie de după Premier League.

Mulţi s-au întrebat cum de a fost posibil ca un vârf atât de bun şi promiţător să ajungă tocmai la Reading, o grupare care nu spune nimic în fotbalul englez. Iar primele partide ale lui Puşcaş la noua sa echipă păreau să întărească ideea că românul a ajuns la un club prea mic pentru el. Concret, fotbalistul de 23 de ani a înscris trei goluri pentru Reading, o reuşită venind în Cupa Ligii şi două în Championship.

De atunci însă, nimic! Puşcaş a mai bifat şapte apariţii la Reading fără să marcheze. Inclusiv, sâmbătă, în etapa din Championship, atacantul a fost integralist în remiza cu Swansea, în deplasare, scor 1-1. Iar o fază în care românul a trimis mingea peste transversală din gura porţii i-a şocat pe comentatorii englezi: "E ratarea sezonului!".

După nouă etape, Reading ocupă locul 20 din 24 în Championship, având 8 puncte. Echipa e serios ameninţată de retrogradarea în liga a treia, în condiţiile în care Barnsley, ocupanta locului 22, primul care retrogradează, are 5 puncte, dar şi un meci mai puţin disputat.

VEZI RATAREA MONUMENTALĂ A LUI PUŞCAŞ

Puscas just did this #Readingfc pic.twitter.com/n5BehVBD3N