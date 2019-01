VIDEO Lovitură ireală reuşită de Rafael Nadal la Australian Open

Nadal s-a impus cu 6-2, 6-4, 6-0, iar în setul al doilea a reuşit o lovitură cum rar se poate vedea pe terenul de tenis.dintr-o poziţie dificilă,

Nadal a trimis o lovitură de forehand care pare că sfidează legile fizicii. Mingea a trecut pe lângă fileu şi a căzut în colţul terenului, Tsitsipas rămânând fără reacţie.

Rafa va juca în finală cu învingătorul din cealaltă semifinală, programată azi între Novak Djokovici şi Kei Nishokori.

We can't believe it either, @Charlymoya 😲@RafaelNadal works a stunning around the post forehand for the @cpaaustralia Shot of the Day.#AusOpen pic.twitter.com/U7n8V3Oo8Z