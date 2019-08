VIDEO Darren Cahill, filmare splendidă: Australianul a arătat dragostea românilor pentru tenis şi pentru Halep

Simona Halep va juca, diseară (după ora 20.00, Eurosport), în turul I de la US Open, urmând să se dueleze cu americanca Nicole Gibbs (135 WTA).

La New York, constănţeanca îl are pe Darren Cahill alături de ea, aşa cum s-a întâmplat şi la Wimbledon. Cahill analizează turneul de la Flushing Meadows în calitate de invitat al postului ESPN. De altfel, într-o emisiune, australianul a avut-o în platou pe Simona Halep, luându-i un interviu.

Cahill a şi vorbit foarte frumos despre fosta ei elevă, de când a ajuns la New York, iar acum a postat un filmuleţ superb pe contul său de Twitter pentru a arăta ce înseamnă „Halep Mania“ în România.

A video showing the relationship between Romania, tennis & @simona_halep The 2019 Cluj Sports Festival with @fabiofogna @dhantuchova @mariuscopil & Andre Pavel. pic.twitter.com/nMWcLaheAX