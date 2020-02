Victorie chiar de ziua lui: echipa lui Răzvan Lucescu a triumfat în Liga Campionilor Asiei

Câştigătoare a Ligii Campionilor Asiei de sezonul trecut, Al-Hilal, a obţinut un nou succes, după ce a câştigat cu 2-1 în faţa celor de la Al-Ahli Dubai. Victoria s-a petrecut chiar în ziua în care Răzvan Lucescu a împlinit 51 de ani, fiind adusă de Golgheterul Bafetimbi Gomis, care a reuşit „dubla” (36 lovitură de cap şi 72 şut din careu). Al-Hilal ocupă locul secund în Grupa B din Liga Campionilor Asiei, având şase puncte acumulate.

De ziua sa, Răzvan Lucescu a mărturisit pentru Radio Sport 1, citat de DigiSport, că visul său nu are legătură cu fotbalul: „Nu voi număra trofeele lui tata sau ale mele. Nu mă interesează să-l depăşesc pe tata. Nici nu ştiu cât mai antrenez. Tânjesc să iau rucsacul în cârcă şi să mă plimb cu soţia prin lume. Nu am stat decât în hoteluri şi am fost la stadioane. Simt cum trece viaţa şi îmi pare rău că nu am avut timp şi pentru familie. Am văzut lumea prin suferinţe şi frustrări”.