Turul României 2022 începe pe 6 septembrie la Satu Mare şi va alinia la start peste 20 de echipe din 13 ţări

Competiţia se va desfăşura în perioada 6-11 septembrie 2022 pe un traseu de aproximativ 850 km care porneşte din Satu-Mare şi trece, înainte de a ajunge la Bucureşti, prin Bistriţa, Târgu-Mureş, Făgăraş şi Curtea de Argeş. Potrivit organizatorilor, peste 20 de echipe profesioniste din 13 ţări şi-au confirmat deja participarea.

Turul României 2022: aproape 850 km, peste 130 de ciclişti, 6 zile, 5 etape

Ca de fiecare dată, traseul Micii Bucle este construit astfel încât să pună în lumină importante zone turistice din România. Anul acesta, plutonul va traversa, printre altele, Ţara Lăpuşului în Maramureş, Colinele Transilvaniei şi cel mai spectaculos drum din ţară - Transfăgărăşan. Turul României începe anul acesta la Satu Mare, unde are loc, înainte de start, evenimentul de prezentare a echipelor, pe data de 5 septembrie, de la ora 19:30. Competiţia va debuta pe data de 6 septembrie, în Piaţa Libertăţii din Satu Mare, cu o cursă-prolog, aceasta fiind urmată de 5 etape:

•Etapa 1 (7 septembrie): Satu Mare – Bistriţa

•Etapa 2 (8 septembrie): Bistriţa – Târgu Mureş

•Etapa 3 (9 septembrie): Târgu Mureş - Făgăraş

•Etapa 4 (10 septembrie): Cristian – Curtea de Argeş

•Etapa 5 (11 septembrie): circuit în Bucureşti

„Anul acesta cred că putem spune, fără teama de a greşi, că va fi cea mai mare ediţie organizată vreodată şi pentru acest lucru trebuie să mulţumim partenerului principal Auchan şi Ministerului Sportului. Cred că ar trebui, de fapt, să mulţumim fiecărui român, ciclist sau neciclist, care se gândeşte cu bucurie la caravana multicoloră care va traversa România. Dacă vă întrebaţi cum ne puteţi susţine, vă ajut eu cu răspunsul: să transmiteţi puţin din energia voastră către Turul României şi mai ales către sportivii români! Avem nevoie de ea: să fim o singură inimă care bate pentru ciclism”, adaugă Alex Ciocan, Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

Dacă în 2021 au participat la Turul României 16 echipe, anul acesta deja şi-au confirmat participarea 22 de echipe profesioniste din ţări precum Spania, Columbia, China, Irlanda, Polonia, Cehia, Italia, Austria, Germania, Olanda, Noua Zeelandă, printre care şi echipa pro-continentală CAJA RURAL, aflată pentru prima dată în România.

În competiţie sunt înscrise şi echipele naţionale ale României şi Bulgariei, precum şi toate cele trei echipe continentale din România: MENTORISE ELITE TEAM CFX, GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE şi TEAM NOVÁK.

Turul României 2022 va fi transmis în direct pe canalul TV Sport Extra, precum şi online, pe site-ul www.turulromaniei.ro şi pe paginile de Facebook Turul României şi Auchan. De asemenea, retrospectiva fiecărei etape va fi transmisă zilnic, în perioada competiţiei, pe TVR 1 şi Digi Sport.

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă, dar şi ciclismul profesionist, Turul României va fi completat şi anul acesta curse pentru micii amatori în oraşele Satu Mare, Bistriţa, Târgu Mureş, Făgăraş, Curtea de Argeş şi Bucureşti. Astfel, copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani vor avea ocazia să ia parte la competiţii adiacente, special dedicate acestora. Potrivit organizatorilor, peste 450 de copii au participat în 2021 la competiţiile dedicate organizate anul trecut în trei oraşe.

Pentru al patrulea an consecutiv, Auchan Retail România este partener principal al Turului României, ca parte a unei colaborări de lungă durată demarată cu Federaţia Română de Ciclism. Prin acest parteneriat, compania se implică activ în dezvoltarea sportului în România, continuând astfel programele de responsabilitate dedicate societăţii româneşti. Astfel, alături şi de furnizorii săi care au decis să devină sponsori ai acestui proiect, compania pregăteşte şi în acest an numeroase acţiuni, produse dedicate şi proiecte speciale în magazinele Auchan şi pe auchan.ro pe întreaga durată a competiţiei.

„Cu entuziasm ne pregătim să dăm startul unei noi ediţii a Turului Românei, o competiţie emblematică, cu îndelungată tradiţie în sportul românesc, şi un important vector de promovare a frumuseţilor ţării noastre şi a unui stil de viaţă sănătos. Ne bucurăm să vedem că recunoaşterea acestui eveniment creşte de la an la an, dorinţa noastră fiind aceea de a construi, împreună cu partenerii noştri – Federaţia Română de Ciclism şi Ministerul Sportului, precum şi alături de furnizorii noştri, un eveniment de talie internaţională şi o cale de a inspira marii campioni de mâine, precum şi pe fiecare român în parte”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, Director Marketing Auchan Retail România.

De asemenea, din dorinţa de a promova turismul şi frumuseţile locale, Auchan le oferă clienţilor săi fideli şansa de a însoţi gratuit Turul României cu autorulota. Astfel, cei ce îşi doresc să facă parte din caravana oficială a competiţiei, să trăiască emoţiile concursului alături de ciclişti de top din Europa şi, totodată, să redescopere o parte dintre cele mai frumoase zone ale ţării, pot participa la concursul prin care Auchan oferă 5 autorulote complet echipate, alături de vouchere pentru carburant şi mâncare, pentru a fi utilizate timp de 8 zile, pe traseul Turului României. Detalii despre concurs aici.

Traseu complet Turul României 2022:

6 septembrie, Satu Mare

Prolog – 2.1km

Piaţa Libertăţii (Parcul Central) – Str. Decebal – Str. Micu Klein – Str. Mihai Eminescu – Str. Ion Budai Deleanu – Str. Gheorghe Şincai – Str. Aurel Popp – Str. Alexandru Ioan Cuza – Piaţa Libertăţii (Parcul Central) – Str. 1 Decembrie 1918 – Bulevardul Ion Constantin Brătianu.

7 septembrie

Etapa 1 - 202 km

Satu Mare – Hideaga – Mogoşeşti – Satulung – Arieşu de Pădure – Cătălina – Coaş – Ruşor – Târgu Lăpuş – Dămăcuşeni – Suciu de Jos – Agrieşel – Târlişua – Spermezeu – Căianu Mic – Uriu – Beclean – Blăjenii de Jos – Bistriţa Primărie

8 septembrie

Etapa 2 – 181 km

Bistriţa – Viişoara – Herina – Lechinţa – Matei – Budeşti – Sărmăşel Gară – Sărmaşu – Şăulia – Pârâu Crucii – Sânpetru de Câmpie – Sărmaşel Gara - Sărmaşu – Şăulia – Pârâu Crucii – Raciu – Voiniceni – Târgu Mureş, Platou Corneşti.

9 septembrie

Etapa 3 – 154 km

Târgu Mureş – Ungheni – Căpâlna de Sus – Coroisânmărtin – Zagăr – Dumbrăveni – Biertan – Pelişor – Agnita – Dealu Frumos – Cincu – Rodbav – Soarş – Făgăraş Cetate.

10 septembrie

Etapa 4 – 210 km

Cristian – Vulcan - Zarnesti - Poiana Marului - Sinca Noua – Sercaita - Sebes (Jud Brasov) –Recea – Dragus – Victoria – Arpasu de Sus – Cartisoara - Transfagarasan – Balea Lac -Transfagarasn - Albestii de Arges – Valea Uleiului – Curtea de Arges, Curtea Domneasca.

11 septembrie, Bucureşti

Etapa 5 – 6.4 km / tura – 15 ture – 96 km

Rond Kiseleff Bd. Regele Mihai I (Şos. Pavel D. Kiseleff) - Arcul de Triumf - Piaţa Presei Libere - Arcul de Triumf - Bd. Mareşal Constantin Prezan - Piaţa Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Bd. Regele Mihai I (Şos. Pavel D. Kiseleff)

Despre Turul României

Originile Turului României datează de la începutul secolului trecut când, inspirată de Turul Franţei, publicaţia „Revista Automobilă” a organizat, în august 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta Bucureşti-Sinaia-Târgovişte-Bucureşti. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiţia s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima competiţie ciclistă naţională - Turului României, supranumit şi „Mica Buclă”, pe o distanţă de 1026 de kilometri, împărţiţi în 7 etape. Pentru că a fost organizată cu pauze - cea mai notabilă de 10 ani, între 1936-1946 - competiţia a ajuns de-abia la ediţia 55, deşi au trecut 88 de ani de la lansare. Ediţia a 45-a (din 2008) a fost prima ediţie care a figurat în calendarul Federaţiei Internaţionale de Ciclism.

Din 2019, competiţia este organizată în parteneriat cu Auchan România. Ediţia din acest an se va desfăşura în perioada 6-11 septembrie. În cadrul competiţiei, vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roşu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) şi tricoul albastru (cel mai bun român).