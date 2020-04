Simona Halep, despre priorităţi în timpul pandemiei: „Trebuie să vedem semne clare că virusul e sub control“

Românca a fost considerată de către analiştii francezi, dar nu numai, una dintre jucătoarele de tenis avantajate de momentul întreruperii sezonului din cauza noului coronavirus, având în vedere faptul că, la câteva zile după ce Halep se retrăsese din turneul de la Indian Wells, din cauza unei accidentări, tot circuitul a fost forţat să ia pauză. Într-o situaţie similară s-au aflat Bianca Andreescu - încă nerefăcută după accidentarea de la Turneul Campioanelor, Angelique Kerber sau Roger Federer - operat la genunchi după Australian Open.

Ce a declarat Simona Halep:

* Nu ne-am mai confruntat niciodată cu un astfel de virus. De aceea, este important să ne aducem aminte că tenisul nu mai este important în comparaţie cu acest adversar care ne pune viaţa în pericol.

* N-aş vrea să speculez dacă restul acestui sezon se va mai disputa sau nu.



* (Pentru a relua competiţiile) Trebuie să vedem semne clare că acest virus se află sub control. Trebuie să-i lăsăm pe cei din Guvern şi din domeniul medical să îşi facă treabă, iar când viaţa va reveni la normal ne putem gândi din nou la tenis.

* Luna trecută chiar mi-aş fi dorit o pauză mai lungă. Am reuşit să câştig turneul la Dubai fiind accidentată la picior, însă toate acele meciuri dificile mi-au îngreunat situaţia, aşa că am decis să mă retrag de la Indian Wells înainte să fie anulat. Într-un fel, sunt norocoasă că accidentarea a apărut în această perioadă. Am avut posibilitatea să stau acasă, în România, să mă pregătesc zilnic şi să mă recuperez.

* Sunt mulţumită că piciorul este mult mai bine, chiar dacă nu am reînceput să mă antrenez cu mingea.

* Până acum, am reuşit să stau departe de coronavirus. Nu am călătorit în străinătate de când m-am întors de la Dubai şi am fost foarte strictă în ceea ce priveşte respectarea regulilor de distanţare socială, mai ales că situaţia e destul de înspăimântătoare în Europa. Este incredibil cât de repede ne putem pune viaţa în perspectivă. Apreciem cât de norocoşi suntem pentru faptul că ne câştigăm existenţa din tenis. Trebuie să luptăm zilnic în această bătălie.

* Vom învinge virusul doar dacă luptăm împreună şi rămânem încrezători.