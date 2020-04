Olandezul care sfidează logica: „Îmi pare rău că n-am coronavirus!“. De ce regretă că testul i-a ieşit negativ

Până să fie infectaţi şi doborâţi de coronavirus, mulţi oameni au ajuns să fie „omorâţi“, zilnic, de frica bolii COVID-19. E rezultatul isteriei care, în ţări precum România, a fost cultivată cu ajutorul televiziunilor de ştiri, după cum „Adevărul“ a explicat aici.

Există însă şi ţări care, de la bun început, şi-au informat cetăţenii că marea majoritate a oamenilor vor lua, la un moment dat, noul coronavirus, partea bună fiind că, aproape 80% dintre cei infectaţi se vor vindeca, fără să aibă nevoie de spitalizare. Mai ales olandezii şi nemţii au mers pe această abordare realistă, fără panică şi isterie. Iar cancelarul Germaniei, Angela Merkel a mers până acolo, încât a oferit şi o estimare: 70% din populaţia Germaniei va lua noul coronavirus, în următoarea perioadă.

Pornind de aici, un fost jucător legendar al Olandei, Frank De Boer (49 de ani), a căzut chiar în extrema cealaltă şi, în momentul în care testul său de coronavirus a ieşit negativ, s-a arătat dezamăgit de rezultat.

„Când am primit rezultatul pentru coronavirus şi am aflat că nu sunt contaminat, am fost bucuros pe de o parte, dar pe de alta aş fi preferat să fiu pozitiv! Acum m-aş fi vindecat şi aş devenit imun!“, a spus De Boer, potrivit Digi Sport. Totuşi, teoria fostului internaţioal batav nu stă în picioare, mai ales că au existat cazuri cu oameni care au luat coronavirus, s-au vindecat, însă au redevenit bolnav după o scurtă perioadă, semn că imunitatea nu se dezvoltă mereu după prima apariţie a bolii.

CITEŞTE ŞI: