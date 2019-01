Niculescu, declaraţii entuziasmante după un meci de vis: Românca i-a cucerit pe chinezi la interviul acordat pe teren

Turneul de la Shenzhen decurge perfect pentru Monica Niculescu! Sportiva de 31 de ani a obţinut două victorii în calificări, fără set pierdut, şi a ajuns pe tabloul principal.





Aici, Niculescu şi-a continuat recitalul în turul I, spulberând-o pe Jelena Ostapenko, scor 6-0, 6-2! În setul doi, letona a condus cu 2-0, dar Monica a revenit şi a luat şase game-uri la rând. După meci, potrivit Digi Sport, Niculescu a acordat un interviu entuziasmant pe teren prin care i-a şi cucerit pe fanii chinezi.





Pentru Monica urmează un duel în turul II cu Kristyna Pliskova (94 WTA).





Ce a spus Monica Niculescu?





*Am amintiri frumoase de aici, mai ales de când am câştigat competiţia de dublu. Am jucat tot pe central, aici, în faţa fanilor, aşa că m-am simţit foarte bine azi.





*Am jucat bine toată săptămâna, am mai avut două partide în calificări şi cred că asta a fost bine pentru mine. Cred că am făcut un meci bun şi mă bucur că am revenit în setul secund de la 0-2. Mă bucur că am putut juca atât de bine în faţa unei asemenea jucătoare.





*Iubesc să joc în China şi îmi place foarte mult aici. Am jucat, la un moment dat, cu Na Li, am pierdut în decisiv, dar cred că am făcut atunci cel mai bun meci din viaţa mea. Am spus atunci că nu va fi acela ultimul meu meci la Shenzhen şi de atunci revin cu plăcere aici sperând că voi face din nou un meci mare, aşa cum s-a întâmplat atunci cu Na Li.