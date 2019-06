Rafa Nadal, împăratul Roşu! Spaniolul a câştigat pentru a 12-a oară turneul de la Roland Garros

Scorul final a fost 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, la capătul unei partide care a durat trei ore.

„E un vis ce mi se întâmplă! Îmi aduc aminte când am jucat aici prima dată, în 2005, nu-mi imaginam că voi ajunge să câştig şi în 2019 un al 12-lea titlu. E un vis!”, a spus Rafael Nadal la finalul meciului.

Cei doi sportivi au jucat finala French Open şi anul trecut, când câştigător a fost tot Nadal, scor 6-4, 6-3, 6-2.



Spaniolul a mai câştigat turneul în 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2017.



Nadal mai are în palmares alte şase trofee de Grand Slam: Australian Open în 2009, Wimbledon în 2008 şi 2010 şi US Open în 2010, 2013 şi 2017. Astfel, ibericul, cu 18 competiţii de Grand Slam câştigate, se apropie ameninţător de recordul lui Roger Federer, care are 20 astfel de trofee.



Rafael Nadal a obţinut victoria cu numărul 950 în circuit (al patrulea jucător după Federer, Connors şi Lendl), şi succesul cu numărul 260 în turneele de Grand Slam (bornă depăşită doar de Federer şi Djokovic).

