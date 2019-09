Nadal câştigă în trei seturi semifinala cu Berrettini. Finala cu rusul Medvedev se joacă duminică

Forma excelentă a lui Nadal a continuat şi în semifinala turneului de la New York. Chiar dacă a avut nevoie de mai bine de două ore pentru a câştiga primele două seturi, a reuşit să se impună în cel de-al treilea după doar 31 de minute. Cu toate că au existat mai multe momente în partidă, mai ales în primul set, când Berrettini a părut că-i poate face faţă spaniolului, Nadal a reuşit să gestioneze fără probleme meciul către o victorie prevăzută de mulţi





”Primul set a fost puţin frustrant pentru că eu am avut multe puncte de break înainte să ajungem la tie-break, iar el nu a avut nici măcar unul. Am avut puţin noroc în tie-break pentru că a avut 4-0 şi 5-2, dar am supravieţuit. Apoi, după ce am reuşit în al doilea set, s-a schimbat complet întreaga partidă”, a spus Nadal, la finalul meciului. ”Am început să joc mai calm şi să fiu mai agresiv. Sunt foarte fericit să mă întorc în finala de la US Open”.





Rafael Nadal şi Daniil Medvedev vor disputa, duminică, finala turneului. Cei doi s-au mai confruntat o singură dată, în urmă cu o lună, la Rogers Cup, tot într-o finală. Nadal l-a învins atunci pe Medvedev, scor 6-3, 6-0, într-o oră şi zece minute.





