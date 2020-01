Ibrahimovic poate fi şi modest: „Nu sunt aici pentru că sunt Zlatan, încep de la zero”. Cum a decurs prezentarea la Milan

Contrat stilului său uzual, Zlatan Ibrahimovic a surprins la conferinţa de presă, în cadrul căreia a fost prezentat la AC Milan. Fotbalistul în vârstă de 38 de ani a părut, preţ de câteva clipe, chiar modest, alegându-şi cuvintele cu grijă:

„Dacă, după cele şase luni aici, am rezultate bune, OK, voi continua. Altfel, nu mă interesează. Nu am venit aici pentru că sunt Ibrahimovic! Încep de la zero şi trebuie să dau rezultate. Trecutul nu mă ajută, ceea ce îmi oferă un impuls de adrenalină este să lucrez, să am provocări şi să demonstrez. Eu aşa funcţionez", a punctat suedezul.

Odată cu revenirea sa pe San Siro, Zlatan Ibrahimovic va purta tricoul cu numărul 21, o alegere cumva inedită, dacă ne raportăm la alegerile sale din trecut.

Cifrele lui Zlatan Ibrahimovic