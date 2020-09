Halep, aşa cum nu o ştiam: Simona a explicat cum s-a schimbat în ultimii 7 ani

Prin triumful de la Foro Italico - după două finale pierdute în 2018 şi 2017 - „Simo“ a ajuns la 22 de titluri WTA câştigate în şapte ani.

E un bilanţ senzaţional, iar cei de la WTA Insider au descoperit un amănunt care valorifică şi mai bine performanţa Simonei. Concret, din 2013 până acum, doar Serena Williams (9 WTA) are mai multe trofee WTA comparativ cu Simona: 27. Pornind de aici, site-ul WTA a publicat un interviu cu Halep, după finala câştigată la Roma.

Ce i-ar spune această Simona matură celei din 2013? Acea Simona care juca fiecare punct ca şi cum ar depinde viaţa ei de rezultat, acea Simona care se enerva cumplit când lucrurile nu se întâmplau pe teren aşa cum şi-ar fi dorit?

Simona Halep: În acea perioadă, mă luptam cu toată lumea. Cu mine, cu oponentul, cu racheta, chiar şi cu vremea, spectatorii sau membrii echipei mele (n.r. - râde). Am înţeles, între timp, că toate acele lupte erau inutile. De fapt, mă lupt cu o singură persoană: adversara de peste fileu. Şi acea adversară e foarte bună, a muncit mult, pentru că la acest nivel toată lumea joacă foarte bine. Am învăţat că nu trebuie să mă enervez dacă lucrurile nu se mişcă mereu în direcţia dorită. Dacă sunt calmă şi pozitivă, am o şansă mult mai bună să câştig meciurile. Şi la Roma s-a văzut cât de bine funcţionează această abordare. Am câştigat, săptămâna trecută, unul sau două meciuri pe care, cu atitudinea de dinainte, le-aş fi pierdut, probabil. Sunt foarte mândră de evoluţia mea şi de faptul că am devenit atât de puternică din punct de vedere mental.

Ai fost foarte relaxată la Praga şi la Roma. Cum ai reuşit să-ţi păstrezi calmul după o perioadă atât de grea, în care ai fost mult timp izolată?

Cred că sunt mult mai matură. Sunt aşa relaxată pentru că am înţeles că lucrurile cele mai dificile în viaţă sunt aceste momente, nu o dezamăgire în sport. Am o serenitate în joc pentru că mă aflu exact în locul în care vreau să fiu. Nimeni nu m-a împins să vin aici, sunt prezentă aici pentru că iubesc tenisul şi iubesc aceste emoţii. În pandemie, mi-au lipsit aceste trăiri şi am învăţat că nu trebuie să mă tem de sentimentele pe care le am, de emoţiile avute. Aşa că le fac faţă mult mai bine.

Ai 14 victorii la rând în circuitul WTA. Acum te concentrezi pe Roland Garros, unde eşti mare favorită. Ce anticipezi?

Nu ştiu la ce să mă aştept, pentru că n-am mai jucat un Grand Slam care să se desfăşoare într-o bulă, să fim izolaţi de tot ce ne înconjoară. Dar cred că va fi ceva similar cu ce s-a întâmplat la Praga, cu ce a fost la Roma, din punct de vedere al măsurilor. Cu presiunea sunt obişnuită. Am fost numărul unu mondial, am luptat în finale de Grand Slam, presiunea nu mai e la fel de mare acum. Dacă oamenii mă văd principala favorită, foarte bine. Eu o să iau fiecare meci în parte, pentru că fiecare partidă e foarte dificilă. E un turneu de Grand Slam şi toţi vor să învingă cu orice preţ sportivele de top. Voi încerca să mă concentrez pe jocul meu, aşa cum am făcut şi la Roma, aşa cum am făcut şi la Praga. Nu mă stresez inutil, aşteptând un anumit obiectiv. Cred că ar trebui să fim mulţumiţi că avem şansa să jucăm din nou, după perioada aceasta foarte dificilă pe care am traversat-o cu toţii.

Din 2014, de când ai intrat în Top 10 WTA, ştii că în fiecare dintre sezoane ai fost, la un moment dat, cel puţin pe locul doi în lume?

Whoa! Ce nebunie! Trebuie să ţin asta în minte de fiecare dată când am un moment dificil. De fapt, o să le spun celor din echipa mea să-mi amintească, atunci când îmi pierd din încredere. Cred că merit ceva pentru asta, o să le transmit (n.r. - râde). Nu ştiam acest amănunt, e impresionant că am făcut asta. Ştiam că n-am căzut din Top 10, dar aceste date statistice mi se par foarte speciale. Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să fiu atât de constantă.

36.837.011 dolari a câştigat Simona Halep din tenis până acum, fiind pe locul patru în clasamentul all-time al banilor în circuitul WTA.

E îngrijorată de apariţia cazurilor de COVID-19 la Roland Garros

Meciurile de pe tabloul principal de la Roland Garros vor începe de la 27 septembrie, însă calificările sunt în desfăşurare, începând de luni. Şi deja au fost cazuri de COVID-19 depistate în urma testelor. Drept urmare, cinci jucători au fost excluşi la masculin şi o sportivă a ratat calificările la fete. Potrivit organizatorilor, 900 de teste au fost efectuate, începând de joi. Simona Halep a comentat şi ea ce se întâmplă la French Open: „Da, am auzit despre asta (n.r. - cazurile de COVID-19) şi, desigur, mă îngrijorează. Dar sunt sigură că vor fi puse în aplicare măsurile necesare şi că vom fi în siguranţă. Voi vedea cum mă simt, odată ce voi ajunge acolo“.