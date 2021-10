Halep, aplaudată în picioare de ruşi: Ce întrebare a primit după primul meci câştigat, la Moscova

Simona Halep mai are nevoie de patru partide câştigate pentru a cuceri al doilea ei trofeu, la Kremlin Cup. Primul a venit în 2013, când constănţeanca abia îşi începea ascensiunea în tenisul feminin.





După victoria cu Anastasia Potapova, „Simo“ a fost aplaudată în picioare, chiar dacă a învins o rusoaică. În interviul pe care l-a acordat pe teren, Halep a fost întrebată despre câştigarea trofeului de la Kremlin Cup, deşi abia a trecut de turul I. Digi Sport, postul care transmite turneul de la Moscova, a oferit declaraţiile date de Simona, după calificarea obţinută în turul II.





Ce a spus Simona Halep?





*A fost un meci dificil, am jucat cu ea şi în Australia, în acest an, şi a fost un meci disputat. Ştiu că e puternică şi poate lovi mingea tare. Nu e uşor să-i returnezi loviturile, dar am rămas încrezătoare până la final, iar serviciul m-a ajutat mult astăzi.





*E greu să mă gândesc la titlu acum. Am fost accidentată, în acest sezon, şi n-am jucat mult. Orice e posibil, voi lupta pentru fiecare meci şi sper să pot juca cât mai multe partide aici. Îmi place Moscova, îmi place să joc aici, am amintiri plăcute aici din 2013.