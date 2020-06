Gigi Becali, intolerabil: Duckadam şi-a anunţat demisia de la FCSB! La ce salariu ajunsese

Gigi Becali are şanse mari să ducă FCSB spre faliment şi apoi să închidă uşa la club! La începutul sezonului, el a fost părăsit de Mihai Stoica, un om dispus să facă aproape orice, pentru a-şi păstra locul la club. Chiar dacă MM s-a întors, între timp, decizia luată de el a fost un semn clar că Becali e un om scăpat de sub control!

Această situaţie a fost confirmată acum de demisia lui Helmuth Duckadam din funcţia de preşedinte de imagine. Fostul mare portar şi-a anunţat plecarea, în direct, la Digi Sport, cu câteva minute înaintea derrby-ului, CFR - FCSB.

Ce a spus Helmuth Duckadam?

*Mie mi-a micşorat cu mai mult de 50 la sută salariul. Pe mine chiar m-a afectat, pentru că, la câte probleme de sănătate am, chiar mă ajuta (n.r. - suma pe care o avea).

*Am hotărât să-mi înaintez demisia de la FCSB. Preşedinte de imagine era o denumire. Eram practic un oficial. De ce am făcut asta? Am simţit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. E mai onorant decât să fii dat afară.

*Au fost tentative să fiu dat afară acum trei săptămâni. M-a sunat domnul Argăseală să întrerupem contractul, dar patronul a zis să continuăm. Dar cred că tot la sugestia lui Gigi Becali a venit propunerea de demitere. Simţi că nu mai eşti dorit.

*Când stafful şi toţi din cadrul echipei au fost chemaţi să facă testul pentru coronavirus, eu n-am fost. Nici nu mi-am dorit să fac parte din problemele interne ale clubului. Cei care m-au făcut „sclav“ şi „slugă“ să termine. Gata, nu mai sunt angajatul clubului, nu mai iau bani de acolo.

*Rămân acelaşi om care spune ce gândeşte. Şi n-a fost prima oară când mi s-a redus salariul. Banii contau, cu siguranţă, dar a durut mai mult faptul că am fost marginalizat.