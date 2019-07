Englezii au stabilit a câta favorită la câştigarea trofeului de la Wimbledon este Simona Halep

Anul acesta, România a fost la un pas de o contraperformanţă, în ceea ce priveşte participarea la Wimbledon. Direct acceptate pe tabloul principal erau Simona Halep, locul 7 WTA, Mihaela Buzărnescu, locul 47 WTA şi Sorana Cîrstea, locul 76 WTA, ceea ce ar fi însemnat o întoarcere la nivelul anului 2007.

În ultimul moment Monica Niculescu, locul 113 WTA, a primit un wild card pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, după ce a câştigat, duminică, turneul de la Ilkey. Ulterior, Ana Bogdan şi Gabriela Ruse au reuşit să intre şi ele pe tabloul principal, după ce au urcat din calificări, astfel că la startul competiţiei feminine vor fi şase sportive din România.

Conform obiceiului, jurnaliştii de la The Telegraph au publicat predicţiile pentru turneul din acest an. Britanicii o dau prinicipală favorită la câştigarea trofeului, în competiţia feminină, pe Karolina Pliskova, sportivă care nu are în palmares niciun turneu de Grand Slam. Simona Halep este cotată abia cu a zecea şansă la câştigarea competiţiei. Anul trecut, Halep a fost eliminată în turul al treilea de taiwaneza Su Wei Hsieh, pe care săptămâna aceasta a spulberat-o la Eastbourne. În aceste condiţii, Simona are de apărat doar 130 de puncte şi poate urca în clasamentuL WTA, unde momentan a căzut până pe locul 7. Angelique Kerber, locul 5 WTA, este campioana de anul trecut şi va pierde la începutul turneului 2000 de puncte.

Wimbledon 2019 - turul I:

Simona Halep (7 WTA) - Aliaksandra Sasnovich (37 WTA - Belarus)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA)- Jessica Pegula (74 WTA - SUA)

Sorana Cîrstea (76 WTA) - Amanda Anisimova (26 WTA - SUA)

Monica Niculescu (113 WTA) - Andrea Petkovic (70 - Germania)

Ana Bogdan (134 WTA) - Johana Konta (19 WTA - Marea Britanie)

Gabriela Ruse (177 WTA) - Julia Goerges (18 WTA - Germania)



Halep şi Buzărnescu vor fi adversare în turul secund, dacă vor câştiga meciurile din runda inaugurală.

Marius Copil (84 ATP) - Guido Pella (26 ATP - Argentina

Lipseşte şi Bianca Andreescu



De la competiţia londoneză va absenta şi Bianca Andreescu, care părea că va fi una dintre revelaţiile anului 2019, după ce în luna martie a câştigat Indian Wells. Din 25 martie până astăzi, Andreescu a mai fost văzută pe terenul de tenis o singură dată. În turul I de la French Open 2019, la 28 mai, a învins-o pe Bouzkova (116 WTA) în trei seturi, după care, la 30 mai, a renunţat la meciul din turul II cu Kenin, motivând că e accidentată. |Potrivit presei din Canada, Andreescu a mai luat o decizie dură: va sări peste tot sezonul de iarbă din motive medicale şi astfel nu va juca nici la Wimbledon. Ea speră să revină la turneele de pe hard, din SUA, care încep în luna august. Andreescu ocupă acum locul 25 WTA.



