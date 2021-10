El e Cristiano Ronaldo de România! Golgheterul ligii secunde îl concurează cu succes pe celebrul portughez

„Cristiano Ronaldo de România” speră să-i ducă pe buzoieni în prima ligă. A reuşit şase goluri în tot atâtea meciuri şi vrea titlul de golgheter la finalul sezonului. Până atunci, Cristian Ciobanu trage tare la şedinţele de pregătire ale lui Pustai, dar şi la sala de forţă, unde face şi câte 1000 de abdomene la un singur antrenament.

„Aş vrea să mă asemănăm cu Ronaldo, chiar dacă este comparaţia exagerată. Am făcut 1000 de abdomene într-o zi, dar nu am mai avut timp apoi de antrenamentul de fotbal. Am şi pătrăţele lui Ronaldo”, spune mijlocaşul celor de la FC Buzău.

Fotbalistul îşi doreşte ca evoluţiile bune din acest sezon să-l aducă şi în atenţia selecţionerului Mirel Rădoi.„Visul meu cel mare este să ajung să joc la naţională, chiar dacă la 29 de ani, la 30 sau 32. Eu cred în vise şi nu renunţ la acesta. Este un început bun de campionat pentru mine, sper să o ţin în acelaşi ritm, să ofer şi pase decisive. Ne gândim la Liga 1, ne dorim playoff-ul, ca apoi să ne jucăm şansa pentru promovare”, a mai declarat jucătorul în vârstă de 27 de ani.

Aşa arată abdomenul lui Cristian Ciobanu